Trump s-a răzgândit: Noul tarif global de 10%, mărit după doar o zi

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că va mări la 15% tariful global pe care îl anunțase după hotărârea prin care Curtea Supremă a SUA i-a anulat o parte dintre taxele vamale, decizie pe care liderul republican al Casei Albe a criticat-o în termeni duri.

„În calitate de Președinte al Statelor Unite ale Americii, voi ridica, cu efect imediat, tariful mondial de 10% aplicat țărilor, printre care multe care au «jefuit» SUA timp de decenii, la nivelul pe deplin permis și testat juridic de 15”, a anunțat Trump, sâmbătă, într-o postare pe rețelele sociale, citat de Bloomberg.

Vineri, Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale introduse de administrația Trump prin intermediul International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), stabilind că modul în care a interpretat-o încalcă atribuțiile Congresului, potrivit Reuters.

Noul tarif, impus printr-o pârghie care nu fusese folosită până acum

Într-o conferință de presă vineri după hotărârea instanței, pe care a criticat-o dur, Trump a spus că are la dispoziție alte instrumente, în afară de IEEPA, pentru politice tarifare și a anunțat o taxă vamală globală de 10%, în temeiul secțiunii 122 din Legea comerțului din 1975.

„Curtea a spus că nu pot să percep nici măcar un dolar de la nicio țară în temeiul IEEPA (…), presupun că pentru a proteja alte țări. Acest lucru trebuie să fi fost făcut pentru a proteja acele alte țări, cu siguranță nu Statele Unite ale Americii, pe care ar trebui să fie interesați să o apere. Însă am voie să opresc orice comerț sau afacere cu aceeași țară. Cu alte cuvinte, pot să distrug comerțul, pot să distrug țară, pot să pun embargo, pot să fac orice vreau, dar nu pot să percep un dolar”, a mai declarat Trump, ironic.

Secțiunea 122 nu fusese folosită până acum, așa că nu există deocamdată o interpretare a instanțelor asupra textului, potrivit The Guardian.

Această pârghie vine cu două constrângeri clare: măsurile tarifare luate de președinte sunt plafonate la maximum 15% și pot fi menținute pe o perioadă de cel mult 150 de zile.

Casa Albă a precizat că Mexic și Canada vor fi scutite de noua taxă temporară. De asemenea, sunt scutite anumite produse alimentare, precum carnea de vită și roșiile, precum și mineralele esențiale.