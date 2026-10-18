Ce se întâmplă la Iași azi după explozia de la CET. Anunțul Primăriei despre avaria majoră la rețeaua de căldură

O explozie urmată de un incendiu la un transformator de la Centrala Electrică de Termoficare (CET) a lăsat orașul fără apă caldă și căldură încă de sâmbătă după-amiază.

Echipele CET intervin duminică în regim de urgenţă pentru remedierea avariei, anunță Primăria Iași, care a precizat că se caută soluţii temporare pentru ca şcolile şi spitalele din oraş să aibă căldură şi apă caldă, potrivit News.ro.

Primăria spune că peste 50 de persoane, respectiv angajaţi ai CET Iaşi şi specialişti în domeniul electric şi energetic lucrează la degajarea resturilor şi evaluarea pagubelor.

De asemenea, a fost solicitat sprijinul operatorului DelGaz Grid pentru executarea manevrelor tehnice şi racordarea necesară reasigurării energiei electrice în centrală.

„Căutăm cele mai rapide soluţii tehnice pentru repunerea în funcţiune a centralei. Ne asigurăm că instituţiile prioritare, precum spitalele şi şcolile, beneficiază de sprijinul necesar în această perioadă cu temperaturi mai scăzute”, a declarat primarul Iaşiului, Mihai Chirica.

Edilul mai spune că va reveni cu detalii pe măsură ce lucrările de remediere avansează. „Vom depune toate eforturile pentru ca alimentarea cu apă caldă şi căldură să fie reluată în cât mai scurt timp, chiar dacă va trebui să se lucreze 24 de ore din 24”, adaugă el.

La sistemul centralizat de încălzire sunt branşate la Iaşi 22.000 de apartamente, 138 instituţii publice şi 171 agenţi economici.

Liderul sindicatului Energia din cadrul CET Iaşi, Sorin Turcu, a afirmat sâmbătă seară că activitatea în cadrul CET este afectată în proporţie de sută la sută.

„Să vedem ce alternative există. Centrala este pe zero. Oraşul rămâne fără apă caldă şi căldură”, a declarat liderul sindical Sorin Turcu.

Incendiul de la CET

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la un transformator electric din incinta CET Iaşi. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, focul s-a manifestat la primul etaj al unei hale industriale, cu o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar pompierii au localizat şi lichidat incendiul. În urma incidentului, nu au fost înregistrate victime, au anunțat autoritățile.

Ziarul de Iași a publicat imagini cu momentul exploziei de la centrală.