„Ce se întâmplă la Tribunalul Ilfov?”. PNL acuză că nu are acces la dosarul deschis de liberalii care „au ales drumul pesedismului”

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat sâmbătă că avocații partidului nu au acces la dosarul în care Tribunalul Ilfov a dat o ordonață într-un timp record. Acțiunea în instanță a fost deschisă de 16 liberali care au contestat deciziile luate în Biroului Politic Național al formațiunii conduse de Ilie Bolojan.

Deputatul a denunțat lipsa de transparența și îngrădirea dreptului la apărare.

„Ce se întâmplă la Tribunalul Ilfov? Joia trecută, 18 iunie, o contestație depusă de cei care au ales drumul pesedismului, a fost judecată și admisă în doar două ore, fără citarea PNL. Au trecut 10 zile, iar avocații PNL nu au primit nici acum acces la dosar, deși au solicitat în mod oficial acest lucru”, a subliniat liberalul într-un mesaj pe Facebook.

Sighiartău a atras atenția că partea acuzată nu are acces la informațiile din dosar, lucru ce afectează posibilitatea exercitării drepturilor procesuale.

„Cum ne putem exercita dreptul la apărare, dacă nu putem vedea actele pe baza cărora s-a pronunțat instanța? Transparența și dreptul la apărare sunt principii fundamentale într-un stat de drept”, a conchis liberalul, proaspăt ales în funcția de secretarul general al PNL la congresul de acum o săptămână.

PNL, poziție oficială

Ulterior declarațiilor făcute de secretarul general al partidului, PNL a transmis un comunicat de presă că „dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparență ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil”.

„Dreptul la apărare, principiul contradictorialității și accesul la actele dosarului reprezintă garanții esențiale într-un stat de drept. Orice abatere de la aceste principii afectează încrederea în actul de justiție și creează percepția existenței unor standarde diferite de aplicare a legii”, au precizat reprezentanții partidului.

PNL a mai subliniat că a constatat că „aceiași puciști continuă ofensiva împotriva propriului partid și au introdus noi acțiuni la Tribunalul București, solicitând suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul Extraordinar al Partidului Național Liberal”.

PNL acuză că liberalii care contestă deciziile partidului „ încearcă să obțină în instanță ceea ce nu au reușit în competiția democratică internă”.

Reprezentanții liberalilor spun că acțiunile lor servesc intereselor adversarilor politici ai PNL.

Hotărârea dată de Tribunalul Ilfov

Pe 18 iunie, 16 liberali au cerut în instanță să fie suspendate deciziile din BPN al PNL de a nu vota Guvernul Veștea și decizia care prevede excluderea din partid, în cazul în care dau acest vot.

Liberali din tabăra „anti-Bolojan” au cerut partidului, ca daune morale, câte un sfert de milion de lei fiecare pentru că, susțin ei, hotărârile atacate i-ar obliga „să nu voteze în Parlament”, scrie jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigații Media.

Acesta este dosarul „de fond”. Până la judecarea fondului, cei 16 au cerut ordonanța președințială de suspendare a deciziilor conducerii PNL.



Ordonanța a fost dată de Tribunalul Ilfov în timp record – la o oră și jumătate de la înregistrarea solicitării.

Tribunalul Ilfov nu a soluționat în aceeași zi nici măcar cererea prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov solicita în luna ianuarie emiterea unei ordonanțe pentru plasamentul în regim de urgență al unui copil aflat într-o situație de risc, potrivit datelor analizate de HotNews.