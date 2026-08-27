Ce se schimbă la Facebook și Instagram după acordul istoric din Statele Unite

Acordul dintre Meta, care deține Facebook și Instagram, și statele americane care au intentat procesul privind efectele negative asupra copiilor, nu se rezumă doar la cele aproape 18 miliarde de dolari pe care Meta le va plăti pentru a scăpa de acuzații, ci prevede și o serie întreagă de remedii.

Meta s-a angajat să opereze următoarele modificări:

În cel mult patru luni, Facebook și Instagram vor trebui să le ofere celor mici opțiunea unui flux de conținut nepersonalizat;

Verificarea vârstei – copii sub 13 ani nu vor avea acces la cele două platforme, iar cei cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani vor folosi conturi speciale pentru adolescenți;

Limită de două ore – copiii nu vor avea voie să mai stea pe Facebook și Instagram mai mult de două ore cumulate pe zi, cu excepția cazului în care părinții dezactivează această limită; nu sunt contorizate aici clipurile video sau podcast-urile mai lungi de 22 de minute;

Citește mai multe pe Profit.ro