Ce se schimbă la pensiile magistraților, după decizia CCR de miercuri. Care sunt principalele prevederi ale legii

Legea care modifică pensiile de serviciu ale magistraților aduce schimbări importante referitoare la vârsta de pensionare și modul de calcul al pensiei pentru judecători și procurori.

După cinci amânări, judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, 18 februarie, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare.

Ce prevede legea care modifică pensiile magistraților

Una dintre principalele măsuri este creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani. Legea prevede o perioadă de tranziție de 15 ani.

Proiectul prevede că, odată ce intră în vigoare, începe perioada de tranziție de 15 ani până când magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani.

Ce mai prevede legea:

Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în prima formă propusă de Guvernul Bolojan.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.

Prima dată, premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe legea privind pensiile magistraților în 1 septembrie 2025. În 20 octombrie, Curtea Constituțională a respins legea pe formă, argumentând că Guvernul nu a așteptat avizul Consiliului Superior al Magistraturii.