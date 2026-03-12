VIDEO Zelenski, la București, despre conflictul din Orientul Mijlociu și experiența „unică” a Ucrainei: „1.000 de rachete nu vor ajuta când zboară mii de drone”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, la București, că armata Kievului a acumulat o experiență importantă în contracararea atacurilor cu drone, în cei peste patru ani de război cu Rusia, și că o împărtășește deja cu state din Orientul Mijlociu care se confruntă cu loviturile iraniene.

În această săptămână, Zelenski a anunțat că Ucraina a trimis trei echipe de experți militari în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, pentru a oferi asistență în contracararea dronelor iraniene, potrivit The Kyiv Independent.

În conferința de presă pe care a susținut-o alături de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, el a precizat că specialiștii Kievului se află deja în Orientul Mijlociu.

Liderul Ucrainei a atras atenția că „700 de rachete, 1.000 de rachete nu vor ajuta atunci când zboară mii de drone Shahed”.

„60-70 de rachete produce cel mai mare producător de rachete Patriot, în SUA, pe lună. Aceste rezerve se consumă. Indiferent de numărul acestor rachete, ele nu vor fi suficiente pentru a doborî dronele iraniene, mai ales că rușii îi ajută (pe iranieni, n.r.) și este foarte clar acest lucru”, a adăugat Zelenski, conform traducerii de la Palatul Cotroceni.

El a estimat că în războiul din Orientul Mijlociu au fost folosite peste 700 de rachete în primele 36 de ore.

„Ucraina, în cei patru de ani de război, nu a avut atâtea rachete, nici pe aproape, dar nu mă plâng”, a adăugat președintele ucrainean.

„Experiența noastră este unică”

Volodimir Zelenski a spus că Ucraina a acumulat o experiență „unică” în contracararea dronelor, având în vedere că luptă împotriva forțelor ruse de peste patru ani de zile.

„Experiența noastră, din punctul meu de vedere, este unică și nimeni nu are o astfel de experiență. Problema nu este să ai rachete de interceptare, problema este de a integra acest sistem în sistemul de apărare antiaeriană, soft specific, și cea mai importantă ar fi experiența militarilor noștri”, a explicat președintele ucrainean.

El consideră că aceste lecții „vor fi necesare tuturor, nu doar acestei părți a Europei”.

„Acest sistem pe care Ucraina l-a dezvoltat va funcționa la nivel de experți, va fi prezentat partenerilor noștri americani și cred că este bine să dezvoltăm acest sistem împreună cu vecinii noștri din Europa, inclusiv România”, a adăugat Zelenski.

Volodimir Zelenski a spus că Ucraina are expertiză atât în materie de fabricare de drone, cât și la nivel de operatori.

„În ceea ce privește atacurile cu drone, e nevoie de experiență. Vom ajuta statele din Orientul Mijlociu”, a continuat președintele Ucrainei.