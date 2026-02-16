Ce se știe despre românul acuzat că a încercat să răpească o fetiță din brațele mamei, în Italia

Autoritățile italiene au catalogat tentativa de răpire de sâmbătă drept un „incident extrem de grav”.

Părinții micuței de un an și jumătate au declarat pentru presa italiană că nu se așteptau la asemenea gest în momentul în care au mers pentru cumpărături la supermarketul din Via Corridoni, în Bergamo, situat la nord-est de Milano, în regiunea Lombardia.

Mama își ținea fiica, iar tatăl fețitei se afla lângă ele, cu căruciorul de cumpărături. „Au fost câteva momente de panică, suntem foarte șocați”, au declarat părinții poliției după ce atacatorul a fost arestat.

Agresorul, un român de 47 de ani, fără domiciliu stabil, se află la închisoare și așteaptă să fie interogat de către anchetatori. „Nu ne-am dat seama imediat de gravitatea situației. Am crezut că voia să-i facă rău”, au spus părinții micuței la Tg1, potrivit Corriere de la Serra.

Ce spun martorii

Polițiștii vor acum să afle de ce a încercat bărbatul să ia fetița de lângă părinții ei. Tatăl spune că inițial a crezut că individul vrea să-și lege șireturile.

La intrarea în complexul comercial, bărbatul a apucat-o pe fetiță de picior și a ridicat-o, în timp ce mama ei încerca să o țină lângă ea și nu i-a dat drumul la mână. Apoi, tatăl s-a năpustit asupra românului în vârstă de 47 de ani, care a fost acuzat de tentativă de răpire și vătămare corporală.

Românul a fost imobilizat de tatăl fetei, ajutat de agenții de securitate din supermarket și alte persoane care se aflau atunci la cumpărături. Martorii au povestit că agresorul nu voia să dea drumul copilului.

Ce au găsit polițiștii asupra românului

Fetița s-a ales cu femurul rupt și medicii au fost nevoiți să îi pună piciorul în gips. Familia ei spune că acum zâmbește și se joacă, în ciuda incidentului.

Conform presei din peninsulă, românul nu vorbește bine limba italiană și nu a spus de ce a făcut acest gest. Polițiștii i-au găsit în buzunar pașaportul și cinci euro.

Nu are cazier și nici antecedente de tulburări psihice. A ajuns recent în Bergamo iar cu câteva zile înainte de incident a fost verificat de către polițiști la camera de gardă a unui spital din oraș. Bărbatul căuta un loc în care să se adăpostească și nu a avut un comportament agresiv.

Atunci, bărbatul a solicitat să fie dus înapoi în țară cu o ambulanță.