VIDEO Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate din brațele mamei, într-un supermarket din Bergamo

Un român de 47 de ani a fost arestat în Italia, după ce a încercat să răpească o fetiță de 18 luni, care se afla de mână cu mama ei la un centru comercial din Via Corridoni, în Bergamo. Întregul moment a fost surprins de o cameră de supraveghere, relatează Bergamo News.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 14 februarie, în jurul orei 13.00, la centrul comercial Esselunga de pe Via Corridoni.

În imaginile surprinse, se vede cum un bărbat din fața supermarketului o apucă brusc pe copilă de picioare, încercând să o desprindă de mama ei.

Femeia a reușit să reziste cu forță și a strigat după ajutor. Tatăl ei, care era alături de ele, a intervenit rapid pentru a-l opri pe bărbat. Mai mulți trecători și agenți de pază au intervenit și ei, reușind să imobilizeze atacatorul până la sosirea forțelor de ordine, notează Bergamo News.

Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional:

Fetița a ajuns la spital

Fetița a fost dusă la Spitalul Papa Giovanni XXIII pentru investigații medicale, care au arătat că a suferit o fractură de femur, cauzată de violența folosită în tentativa de răpire.

Bărbatul a fost dus la secția de poliție, identificat și arestat. Potrivit sursei citate, este vorba de un cetățean român în vârstă de 47 de ani, fără adăpost și fără antecedente penale.

El este acuzat de tentativă de răpire a unui minor și agresiune asupra copilului. În urma finalizării anchetei, bărbatul a fost arestat și pus la dispoziția autorităților judiciare.