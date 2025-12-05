Ce se va întâmpla cu abonații HBO Max după ce Netflix a cumpărat platforma? Cele două variante probabile

Aplicația HBO Max instalată pe un telefon, cu titluri ale platformei de streaming în fundal, FOTO: Shutterstock

Netflix a dat vineri o lovitură de teatru pe piața media, anunțând că va cumpăra Warner Bros și, odată cu el televiziunea HBO și platforma sa de streaming HBO Max. Deși cele două părți nu au precizat deocamdată ce se va întâmpla cu abonații existenți ai HBO Max, în esență există două posibilități majore.

„Această achiziție reunește două companii de pionierat în domeniul divertismentului, combinând inovația, acoperirea globală și serviciul de streaming de top al Netflix cu moștenirea de un secol a Warner Bros în spunerea de povești de clasă mondială. Francize, seriale și filme îndrăgite, precum The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz și DC Universe se vor alătura portofoliului extins al Netflix, care include Wednesday, Money Heist, Bridgerton, Adolescence și Extraction, creând o ofertă de divertisment extraordinară pentru publicul din întreaga lume”, a notat Netflix în comunicatul publicat pe site-ul său în care anunța tranzacția evaluată la peste 80 de miliarde de dolari.

Într-o altă parte a comunicatului, compania a mai notat: „Prin adăugarea colecțiilor ample de filme și seriale TV, precum și a programelor HBO și HBO Max, abonații Netflix vor avea la dispoziție și mai multe titluri de înaltă calitate din care să aleagă. Acest lucru îi permite, de asemenea, Netflix să își optimizeze ofertele pentru consumatori, îmbunătățind opțiunile de vizionare și extinzând accesul la conținut”.

Cele două declarații nu lasă urmă de îndoială că producțiile HBO și HBO Max vor fi adăugate în cinemateca Netflix pentru a putea fi văzute de abonații săi. Prima variantă este practic ca directorii Netflix să decidă să închidă cu totul HBO Max și, foarte probabil, să vină cu o soluție tehnică de a permite abonaților existenți să își transfere automat conturile pe platforma Netflix.

Asta s-a întâmplat practic anul trecut chiar cu abonații HBO Max, când vechea platformă a fost înlocuită cu noua Max (care între timp a revenit la numele precedent pe noul site). Totuși, în cazul de față transferarea conturilor nu ar fi probabil la fel de simplă, fiind vorba de servere ale unor companii diferite, cu infrastructură, baze de date șamd diferite.

Netflix ar putea lăsa HBO Max să funcționeze în paralel

Cealaltă variantă plauzibiă este ca, pentru o perioadă cel puțin, Netflix să păstreze în continuare HBO Max ca platformă distinctă, la fel cum face de exemplu Disney în Statele Unite – unde deține 3 platforme de streaming diferite: Disney+, Hulu și ESPN+ (pentru evenimente sportive).

Amazon la rândul ei a lăsat să funcționeze în continuare Epix, platforma de streaming a legendarului studio Metro-Goldwyn-Mayer, după ce l-a cumpărat în 2021 într-o altă tranzacție istorică.

Epix a fost redenumit MGM+ și funcționează în paralel cu Amazon Prime Video, platforma principală de streaming a Amazon MGM, numele dat după achiziție diviziei cinematografice a companiei fondate de Jeff Bezos.

Într-o altă parte a comunicatului remis vineri, Netflix pare să lase deschisă portița acestei posibilități, deși formularea e ambiguă: „Netflix se așteaptă să mențină operațiunile actuale ale Warner Bros și să construiască pe baza punctelor sale forte, inclusiv lansările cinematografice ale filmelor”.

În această variantă, HBO Max ar continua în esență să funcționeze ca o platformă „secundară” pentru companie: toate filmele și serialele Warner Bros și HBO vor fi lansate pe Netflix, dar producțiile originale ale Netflix nu vor fi lansate pe HBO Max, care va rămâne probabil disponibil pentru un abonament cu preț mai mic.

HBO e unul dintre cele mai puternice branduri din media

Deși pare mai puțin plauzibilă, a doua variantă este favorizată de faptul că HBO este unul dintre cele mai puternice branduri din media, televiziunea americană fiind recunoscută pentru serialele sale populare și de înaltă calitate. Tocmai acesta a fost și motivul pentru care Warner Bros Discovery, conglomeratul mai larg care deține studiourile Warner Bros, HBO și HBO Max, a decis să revină la vechiul nume HBO Max la doar un an după ce a renunțat la partea de HBO din numele platformei sale de streaming, rămânând doar cu Max.

Alegerea oricăreia dintre cele două variante va depinde în mare măsură dacă directorii companiei de streaming doresc ca HBO să rămână ca un brand puternic distinct, sau să fie „înglobat” în marca Netflix.

Mai există și alte posibilități, ca de exemplu Netflix să își lanseze o platformă complet nouă care să reunească producțiile sale actuale și cele ale HBO, dar o astfel de variantă pare cel puțin deocamdată improbabilă din cauza dificultăților oricum mari când vine vorba de asigurarea succesului achizițiilor de o asemenea anvergură.

Warner Bros Discovery și Netflix au anunțat că se așteaptă ca achiziția să fie finalizată în al treilea trimestru al anului viitor, după ce rețelele TV ale primei companii (CNN, Eurosport, TNT și altele) vor fi separate într-o entitate distinctă ce urmează să fie listată pe bursă după scindare.

Altfel spus, acestea nu au fost cumpărate de Netflix și viitorul lor în streaming rămâne deocamdată neclar.