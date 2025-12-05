Netflix a anunțat oficial că își va cumpăra unul din marii rivali și devine proprietarul HBO și HBO Max în urma unei tranzacții de zeci de miliarde de dolari

Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru a cumpăra gigantul rival al divertismentului Warner Bros, ceea ce va însemna că va prelua televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max, și o cinematecă uriașă de filme și seriale, relatează CNBC.

Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), conglomeratul mai larg ce deține studiourile Warner Bros, au precizat că Netflix va plăti 27,75 de dolari pentru o acțiune a WBD, ceea ce înseamnă că valoarea totală a tranzacției se ridică aproximativ 82,7 miliarde de dolari.

Acordul vizează studiourile de film ale Warner Bros Discovery, televiziunea HBO și serviciul său de streaming, HBO Max.

Tranzacția nu vizează și rețelele TV precum CNN și TNT ale Warner Bros Discovery, care vor fi separate într-o entitate distinctă ce urmează să fie listată pe bursă după scindare.

Se preconizează că achiziția Netflix va fi finalizată după ce are loc această separare, estimată acum pentru trimestrul al treilea din 2026.

Netflix obține o cinematecă uriașă de filme și seriale

Tranzacția oferă Netflix drepturile asupra cinematecii Warner Bros, ce include filme și seriale pornind de la Casablanca și The Maltese Falcon, la Friends și Ted Lasso. Netflix ar primi de asemenea drepturile asupra mărcilor înregistrate ale Warner Bros, inclusiv pentru Batman, Superman, Wonder Woman și alți supereroi ai DC Studios.

Doar cinemateca HBO, unul dintre brandurile deținute de Warner Bros Discovery, include seriale TV de referință precum The Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Sex and the City, Curb Your Enthusiasm și Six Feet Under. Activele WBD includ de asemenea drepturi extinse de film și televiziune pentru franciza Harry Potter, care urmează să se extindă cu primul său serial.

„Această achiziție reunește două companii de pionierat în domeniul divertismentului, combinând inovația, acoperirea globală și serviciul de streaming de top al Netflix cu moștenirea de un secol a Warner Bros în spunerea de povești de clasă mondială. Francize, seriale și filme îndrăgite, precum The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz și DC Universe se vor alătura portofoliului extins al Netflix, care include Wednesday, Money Heist, Bridgerton, Adolescence și Extraction, creând o ofertă de divertisment extraordinară pentru publicul din întreaga lume.

Variety subliniază că mișcarea marchează o schimbare șocantă pentru Netflix, care ani la rând a respins oportunitățile de a face o ofertă majoră pentru active ale Hollywood-ului tradițional. Ted Sarandos și Greg Peters, cei doi directori generali ai Netflix, au susținut mult timp că dezvoltarea companiei nu a fost afectată de lipsa unei biblioteci vaste de conținut

Știre în curs de actualizare.

FOTO articol: Rafael Henrique / Dreamstime.com.