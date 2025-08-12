Ce sistem de pensii ne dorim să avem? Cum funcționează fondurile de pensii private în Europa

Pentru a avea un sistem de pensii echitabil pentru contributor și care să îi și producă randamente, ar trebui să ne îndreptăm către un raport echilibrat al contribuției între Pilonul I și Pilonul II. Iar în același timp Pilonul II trebuie să aibă rolul de furnizor de pensii pentru contributori, adică să asigure un venit predictibil pe termen lung pentru participați, consideră Adrian Codîrlașu, președintele CFA, organizaţia profesioniştilor în investiţii din România. El explică cum funcționează sistemul de pensii private și face o comparație cu cele din alte state europene.

În România, sistemul de pensii este organizat pe trei piloni: Pilonul I este pilonul de stat cu contribuție obligatorie pentru participanți, Pilonul II este sistemul privat cu contribuție obigatorie iar Pilonul III are contribuție opțională. Cea mai mare parte a contribuțiilor participanților merg către Pilonul public, Pilonul I – 20,25% din salariul brut, către Pilonul II merg 4.75% din salariul brut, iar către Pilonul III beneficiarul poate vira pâna la 400 EUR/an din salariul brut (beneficiază de scutiere de 10% impozitul pe venit, însă iși plătește contribuțiile sociale).

Această sumă a fost actualizată ulima oară în 2009. Însă de atunci inflația cumulată (deci reducerea puterii de cumpărare) în Romania a fost de peste 90%, iar salariul brut s-a majorat de la 1845 de lei la 9187 lei. Prin urmare, măcar pentru a ține pasul cu puterea de cumpărare, valoarea deductibilă fiscal ar trebui cel puțin să se dubleze.

Adrian Codirlasu, Presedintele CFA Romania, Foto: Hotnews

Care sunt randamentele celor două sisteme obligatorii?

În cazul Pilonului I, conform calculelor CFA Romania (Sistemul public de pensii între echitate, sustenabilitate și performantă), în medie, contributorul (nespecial) nu își recuperează nici măcar banii contributați în sistemul public de pensii. Contributorul ar înregistra un radament de 5% (acum statul se împrumută la peste 7%) dacă reușește să trăiască peste 92 de ani.

Din sistemul public de pensii, singurii câștigători sunt pensionarii speciali. De exemplu, mi se pare ireală situația în care o categorie de pensionari speciali declară că o pensie specială de 11 000 lei lunar este mică, în timp ce guvernul declară că o pensie nespecială de 3 000 lei lunar este mare, și ca urmare, trebuie impozitată. Rezultatul acestei situații, toți cei care pot să evite acest sistem public de asigurări sociale, încearcă să îl evite, ca urmare, Romania are una dintre cele mai reduse rate de participare la piața forței de muncă din Uniunea Europeana. Oamenii natural percep acest sistem public de pensii ca fiind profund inechitabil pentru ei și încearcă să fugă de el.

Mai mult, Pilonul I de pensii va deveni din ce în ce mai greu de suținut avand în vedere intrarea la pensie a decrețeilor, undeva la orizontul anilor 2030. Acum sunt în jur de 0.8 pensionari la un angajat, și vom ajunge, în mai puțin de 10 ani la peste un pensionar la un angajat. Un calcul simplu, dacă ajungem la un pensionar la un angajat – contribuția de Pilonul I este de 20.25% din salriul brut. Deci, fara subvenție de la buget (pe datorie) pensia publică medie ar fi în jur de 20% dintr-un salariu brut de la acel moment. Iar conform datelor de la Eurostat, datoria implicită a statului român cu pensiile publice (pensiile ce trebuie plătite în viitor) era la nivelul anului 2024 de 385%. Dacă își imaginează cineva ca toți acești bani, ca și putere de cumpărare, vor fi plătiți, opinia mea este că își face iluzii…

Este extrem de mult discreționarism politic în ceea ce privește pensiile plătite de către Pilonul I

Pilonul II de pensii a început să funcționeze efectiv în 2008: era obligatoriu pentru persoanele angajate cu vârsta de până în 35 de ani și opțional pentru cei cu vârsta între 35 și 45 de ani. De atunci randamentul realizat de către fondurile Pilon II a fost de peste 260%, ceea ce se traduce printr-un randament mediu anual de aproximativ 7.8%. În aceeași perioadă inflația totală a fost de 107%, ceea ce înseamnă o rată medie anuală a inflației 4,3%. Ca urmare, Pilonul II de pensii private a oferit o rată de randament real în medie de 3,5%.

Comparând cele două sisteme de pensii rezultă clar avanatajele oferite de Pilonul II de pensii comparativ cu Pilonul I

Însă, dacă comparăm nivelul contribuțiilor la Pilonul I (20.25%) vs Pilonul II (4.75%), vedem că pste 80% din contribuție merge către sitemul pubic și doar 20% către sistemul privat. Chiar dacă produce un randament ridicat, o contribuție asa mică, conduce la o sumă acumulată redusă.

Prin urmare, pentru a majora pensiile contributorilor, soluția este să dezvoltăm în continuare Pilonul II, prin mutarea unei părți mai mari a contribuției de la Pilonul I către Pilonul II. Deși, de muli ani, avem legi care prevăd majotarea contribuției la 6% din salariul brut, guvernele, în fiecare an găsesc motive să nu se întâmple acest lucru… Situație care este în defavoarea participantului.

Ca urmare, trebuie să avem o discuție despre ce tip de sistem de pensii ne dorim să avem. Un sistem predominant public, care este înechitabil pentru contributorul nespecial, și este și ineficient (contributorul primește ca și pensie mai puțin din cât a contribuit în timpul vieții active), sau măcar să ne îndreptăm către un sistem echilibrat între public (pentru rolul de solidaritate socială) și privat (care să genereze venit relevant pentru participant).

Însă, pentru a asigura dezvoltarea în continuare a Pilonului II de pensii, acesta trebuie să fie capabil să ofere ceea ce e menit să ofere un sistem de pensii, și anume venituri predictibile și pe o perioadă lungă de timp pentru pensionar.

În acest context cred că ar trebui privită propunere legislativă privind plata pensiilor private. Proiectul asigură flexibilitate în plata pensiilor și asigură faptul că rămâne în permanență sub control privat.

Proiectul prevede:

Posibilitatea alegerii unui lump sum de până la 25% la momentul pensionării.

Posibilitatea de a alege rente viagere

Posibilitatea de a alege plăți programate, de până la 10 ani (funcție de suma acumulată și valoarea plații lunare, care trebuie să fie de minim aproximativ 1300 de lei).

O comparație cu ce se întâmplă în Europa

Lump sum de 25%. Aceasta este undeva la media țărilor din Europa.

În cazul tărilor cu un sistem de pensii private dezvoltat, această sumă este mică ca și procent. De exemplu 0% în Germania pentru Pilonul II, sau 0%, care va crește anul viitor la 10% in Olanda. În alte tări suma este 15% (Croația), de 25%, 30% sau o treime (Italia).

Dar sunt și țări cu 50% (Luxemburg). În alte țări limita este pusă pe valoare; de exemplu în Irlanda maxim 200 000 EUR cu impozit zero, sumele ce depășesc această valoare fiind impozitate. În Franța, retragerile sunt condiționate de anumite cheltuieli (de exemplu pentru cumpărarea unei locuințe). De asemenea sunt și tări unde se poate retrage și 100%, cum ar fi în Belgia și Grecia. În alte țări sunt planuri pentru rentă unde nu se poate retrage nicio sumă și planuri de capital de unde se pot retrage până la 100% (cum este Danemarca). Însă în cazul Pilonului III în mai multe cazuri, se poate retrage și 100% din suma acumulată începând cu vârsta de 60 de ani.

Însă, ceea ce guvernul “uită” să spună, procentul care poate fi retras ca lump sum este strâns legat de impozitarea lui. Și anume, cu cât procentul de lump sum este mai redus, cu atat este mai puțin sau mai prietenos impozitat. De asemenea destul de multe țări permit retragerea de la vârsta de 60 de ani.

Însă în țările unde se retrage 100%, de regulă se aplică cota standard de impozitare a veniturilor.

Guvernul alege din abordările europene doar ce îi convine și pasează costurile către beneficiari

Această abordare face mult sens, deoarece guvernele beneficiază de acei bani. Ca urmare dau ceva în schimb. De ce? Pentru ca până la plata lor, sunt investiți în obligațiuni, de cele mai multe ori, obligațiuni de stat.

Și în Romania, guvernul va beneficia de banii rămași în sistem, care vor fi investiți de administratorii planurilor de plată a pensiilor în marea lor majoritate în titluri de stat, contribuind astfel la finanțarea deficitului bugetar, care vedem cât de ridicat este în Romania, cauzat, printre altele de politici fiscale iresponsabile pe alocuri.

Este normal, ca atunci când vom trece la posibilitatea retragerii unui lump sum limitat, acesta să fie scutit de taxe. Altfel, este doar o abordare de cherry picking a guvernului, de a alege din abordările europene doar ce ii convine și de a pasa costurile doar către beneficiari. Aici este important de menționat faptul ca Pilonul II de pensii este investitorul numărul 2, după sistemul bancar, în titlurile de stat românești.

Suprataxăm angajații în perioada activă, și apoi îi suprataxăm și când se pensionează

Mă rog, taxarea pensiilor este în spiritul taxării excesive a muncii care se practică în România. Suprataxăm angajații în perioada activă, și apoi îi suprataxăm și când se pensionează. În tabelul atasat este prezentată situația posibilității de retragere a unui lump sum precum și modul cum este aceasta taxată.

Retragerea programată, poate fi realizată pe parcursul a 10 ani. Foarte important, față de situația actuală, când nu se platește dobândă dacă plata pensiilor este eșalonată, în noua abordare se va beneficia de dobândă.

Cum funcționează practic sistemul:

Planurile de plată vor avea în permenentă planificarea plăților programate pe urmatorii 10 ani (că acestea sunt programate). Și vor mapa aceste plăți programate pe titluri de stat cu scadență similară. Este o procedură standard/simplă de ALM (asset and liability management)

Un exemplu: în prezent, aproape toată curba de randament la titlurile de stat în lei este de peste 7%. Totuși administratorii acestor planuri vor avea costuri de operare și costuri de tranzacționare. Să presupunem că acestea sunt 1% (cu siguranță, similar cu Pilonul II, acestea vor fi reglementate prin lege). Astfel, este rezonabil să ne așteptăm, dacă astăzi am intra într-un asemenea plan, la o rata de randament pe urmatorii 10 ani a sumelor investite de 6%. Ceea ce este o rata de dobândă rezonabilă în condițiile actuale și care în mare parte din perioadă va acoperi rata inflației, și este destul de greu de obținut dacă am tranzacționa noi individual, instrumentele respective.

Această rată o putem estima și singuri extrem de ușor în excel, cu formula: 12*Price(12*numărul de ani, – suma lunară pe care o primim, suma cu care ieșim din Pilonul II).

Iar, în caz de deces al beneficiarului, moștenitorii vor continua să să primească plățile programate.

Renta viageră, în general este oferită de către companii de asigurări. Ele se plătesc pe toată durata vieții participantului, indiferent de cât de lungă sau scurtă este aceasta. Practic, furnizorul acestui produs financiar își ia un risc – riscul de supraviețuire al participantului, iar în piețele dezvoltate, unde sunt disponibile aceste produse, acest risc este chiar tranzacționat pe piață (instrumentele se numesc longevity derivatives). Ce intră în pricing-ul acestui produs este curba de randament disponibilă pe piață la momentul structurării, și probabilitatea de deces a participantului.

În cazul în care participantul dorește ca moștenitorii lui să beneficieze de o sumă de bani în caz de deces, va trebui să combine această rentă viageră cu o asigurare de viață. Însă bine înțeles, ca orice produs, asigurarea de viață va avea un cost care va fi reflectat în valoarea rentei viagere primite (care va fi mai redusă, decât în situația de rentă viageră fără asigurare).

Acest tip de produse, atât plăți programate cât și rente viagere, sunt disponibile pe piețele financiare dezvoltate și au o utilizare largă. Și ar fi important, și un plus pentru beneficiarii de produse financiare, să aibă acces si la asemena produse pe piața românească.

Ce poate face statul

Să emită, și în modul acesta să dezvolte, o piață de Treasury Inflation Protected Securities (TIPS). Cum funcționează acest produs – anual, valoaea lui nominală este indexată cu rata inflației din anul precedent. Astfel cuponul (rata de dobândă) furnizat de acest instrument reprezintă rata reală de dobandă. Există o piață dezvoltată de asemenea instrumente pe EUR si USD. Și de asmenenea există si în multe țări emergente, tări care înregistrează rate ridicate (cum are și România) ale inflației.

Mapând fluxurile de plăți programate cu TIPS, practic se asigură protecție la inflație pentru beneficar. Iar România este o țară care istoric a înregistrat rate ridicate ale inflației, si având în vedere dezechilibrele (deficitele gemente) nesustenabile, va avea și în viitor rate ridicate ale inflației. În general, guvernele corectează aceste deficite prin inflație (ceea ce vedem că se întâmplă și acum).

Însă, în România, guvernul este avantajat de inflația ridicată, în foarte mare măsură chiar o cauzaează prin aceste deficte bugetare nesustenabile (care practic înseamnă tipărire de bani) și dorește să câștige el inflația. Acesta este modul prin care noi toți plătim datoria publică a statului. De aceea lipsa de dorință de a emite TIPS. Este suficient să ne uitam în trecut, să vedem că am avut perioade semnificative, și o să ne întâlnim și anul acesta cu această situație, în care inflația va fi superioară ratei de dobândă a titlurilor de stat. Lucru care înseamnă de fapt pierdere (de putere de cumpărare) a deținătorilor de obligațuni. În finațele comportamentale termenul este de iluzie monetară.

De asmenea, o altă măsură ar trebui să fie actualizarea contribuției deductibile fiscal la Pilonul III. În cazul în care se va aplica regula de plăți programate și la Pilonul III, având în vedere că este opțională contribuțiia la acest pilon, cei care îl foloseau în scop pur de economisire vor avea multe alte variante de economisire concurente – avem o piață foarte diversă de fonduri de investiții (EUR, USD, RON, monetare, de instrumente cu venit fix, de acțini, cu investiții locale, cu investiții globale etc.), unde contribuțiile pot fi stabilite și automatizate cu frecvență lunară și nu există nicio restricție la retragerea de capital.

Ca, urmare pentru a rămâne atractive fondurile de Pilon III, ar trebui măcar actualizate contribuțiile deductibile fiscal. Dacă luăm în considerare inflația începând de la ultima actualizare, contribuția ar trebui crescută de la 400 EUR anual la 800 de EUR anual, însă dacă ne uităm la evoluția salariului, ar trebui crescută de la 400 EUR anual la aproximativ 100 EUR lunar.

Foarte important. Indiferent de ce se întâmplă cu această reglementare, Pilonul II de pensii va rămâne un sistem stabil, care oferă randamente superioare inflației pentru participanți, și care este foarte bine supravegheat și administrat.

Când se vor pensiona decrețeii, adică, peste mai mult de 5 ani, banii oricum vor ieși din Pilonul II. Întrebarea este unde intră. Adică la participanți, în cazul în care se plătește o sumă la ieșirea la pensie, la companiile de asigurări, în cazul rentelor viagere sau la planurile de plată (care sunt diferite de Pilonul II și poate au și alți administratori). Cum marea majoritate a investițiilor (peste 60%) sunt în titluri de stat, care în medie, au o scadență mai mică de 5 ani, și în același timp, vor mai fi și foarte multe intrări de de contribuții, tot ce trebuie să facă fondurile de pensii este să se uite la scadența titlurilor de stat în care investesc – adică acea scadentă să fie inainte de ieșirile la pensie (care se cunoasc, pentru că vârsta participanților este cunoscută). Da, statul va avea o cerere mai mică de cumparare de obligațiuni din partea unui client de al său.

Această reglementare este necesară și în procesul de aderare al României la OECD

Care sunt avantajele pentru participantul la Pilonul II ale aderării României la OECD? Randament mai mare și risc mai mic. Cum? Bursa de Valori București va deveni atractivă pentru mai mulți investitori străini, ceea ce se poate traduce în randamente mai mari. Iar fondurile de pensii private sunt principalul investitor pe bursa românească. De asemena, o țară membră a OECD nu are voie să pună nicio restricție instituțiilor financiare la investirea în oricare altă țară membră a OECD. Ceea ce însemnă că universul investițional al fondurilor de pensii de Pilon II și Pilon III se va extinde la toate țările membre ale OECD (în prezent acesta fiind reprezentat doar de țările Uniunii Europene).

Iar în OECD este SUA, care are cea mai performantă piață de capital. Și de asmenea, de exemplu, obligațiunea emisă de Guvernul American, este instrumentul preferat al băncilor centrale de ținere a rezervelor valutare. Iar dacă, de exemplu acum o comparăm cu titlul de stat în lei, cam iese în avantaj titlul american: atât rata de dobândă reală este superioară celei in lei, cât și riscul este semnificativ mai scăzut. Dacă ne gândim la risc, să ne gândim ce s-ar întâmpla cu valoarea de piata a obligațiunilor românești în cazul unui rating downgrade in junk (de care ne desparte doar o singură treaptă)…

În concluzie, având în vedere trendurile demografice, precum și performanțele celor două sisteme public vs privat, pentru a avea un sistem de pensii echitabil pentru contributor și care să îi și producă randamente, ar trebui să ne îndreptăm către un raport echilibrat al contribuției între Pilonul I și Pilonul II. Iar în același timp Pilonul II trebuie să aibă rolul de furnizor de pensii pentru contributori – adică să asigure un venit predictibil pe termen lung pentru participați.

Situatia functionării fondurilor de pensii private în Europa:

Tara Lump sum maxim Impozitare lump sum Impozitare rentă/anuitate Retragere integrală Note Austria până la 50% (planuri ocupationale); integral doar pentru sume foarte mici (sub 1290 EUR) Impozitare separată la jumătate din rata medie efectivă (≈6–10% uzual) Ca venit (cote progresive 31–50%), credite pentru pensionari Nu (doar conturi foarte mici) Accent pus pe anuităti. Retragere integrală după 10 ani. Belgia De facto până la 100% (capitalul e standard) Cote forfetare reduse aproximativ 10–16,5% si taxe locale. 33% dacă retras înaite de 60 de ani. Ca venit (25–50%) + contributii sociale Da Piată anuităti foarte mică; preferintă pentru capital. Bulgaria 100% doar dacă soldul e foarte mic; altfel până la 50% pa Pilonul II. La Pilonul III se pot retrage banii integral in orice moment. Neimpozitate dacă sunt retrase după vârsta de pensionare. Cotă unică 10% dacă sunt retrase înainte. 10% (scutiri pentru pensii mici) Partial (integral doar pentru sume mici) Faza de plată abia lansată; piata de anuităti la început. Croatia Sumele mici retrase integral, 15% Pilon II (propunere), 30% Pilon III. Impozit efectiv în jur de 10% (reducere 50% la impozit pe pensii) Ca venit, cu reducere 50%; fără contributie sănătate Nu (85% anuitate viageră) Anuitate viageră; indexare limitată. Cipru 25% uzual; unele scheme permit 100% Lump sum la pensionare, de regulă scutit de impozit Impozitare la cote progresive (optiune cotă fixă 5% pentru pensii din străinătate) Partial Piata anuitătilor mică; focus pe capital. Cehia 100% (la 60 ani) De regulă neimpozitat dacă respectă vârsta/vechimea Rar folosite; altfel ca venit (15%) Da Anuităti aproape inexistente; rol mare al pensiei publice indexate. Danemarca Depinde de tip: planurile de capital pot 100%; cele de rentă nu Planuri vechi de capital: ~40% la plată; planuri noi fără deduceri: scutite la iesire Rente impozitate la cote generale; randamentele în plan taxate anual 15.3% Da/Depinde de plan Sistem matur; hedging inflatie via swapuri/active globale. Estonia Până la 100% (libertate la pensie; anticipat cu penalizare) 10% la vârsta de pensie; 20% dacă sunt retrageri anticipate Anuităti sau retrageri ≥10 ani: scutire de impozit Da După 2021, anuitătile s-au contractat; lipsă furnizori locali. Finlanda Permisă (depinde de contract); unele planuri 100%, 25% din fondul de pensii poate fi, de obicei, retras ca sumă forfetară scutită de impozit Primii 25% sunt scutiti de impozit, Apoi, ca venit (20–31%); uneori tratament de capital Ca venit, cu deduceri pentru pensionari Da (în multe planuri). Dacă este partial (25%) este scutit de impozit. Anuitătile domină în ocupational; indexare partială la stat. Franta Limitată; permisă dacă anuitate <1.200 EUR/an sau conditii specifice (ex. cumpărare casă). Retragerile forfetare pot fi impozitate la rata marginală a impozitului pe venit. Rata fiscală preferentială de 7,5% se poate aplica retragerilor forfetare integrale, dar se aplică si taxe sociale Impozit progresiv cu deducere 10% (+ contributii sociale) Da/Limitată. Funtie de sumă sau utilizarea banilor. Piată anuităti relativ mică. Germania Uzual până la 30% (Riester/ocupationale – Pilon III); Rürup: 0% (pilon II) Impozitat ca venit Ca venit; deduceri tranzitorii la contracte vechi Nu (cu exceptii contractuale) Piată mare de anuităti; indexare garantată. Grecia De regulă 100% Scutiri/cote reduse (între 5% si 20%) în functie anii de participare. Ca venit (până la 44%) Da Piată redusă de anuităti. Irlanda 25% (plafon €200k scutit; apoi 20% până la €500k; restul la cota marginală). Posibila de la varsta de 50 de ani €200k 0%; €200–500k la 20%; >€500k la cota marginală Anuităti/Approved Retirement Fund (ARF): ca venit (20–40%); ARF are retrageri minime Da (restul în ARF/anuitate) ARF dominant; anuităti în declin. Italia Până la 1/3 (restul anuitate; exceptii prag mic) Rată fixă de 15%, care se poate reduce la 9% după 35 de ani de participare. Răscumpărările din motive non-specificate sunt taxate la 23%. Regim similar (15%→9%) Nu (cu exceptii prag mic) Cerere de anuităti Letonia Pilon II: 0%; Pilon III: 100% după vârstă eligibilă Pilon II → anuitate (impozit 20%); Pilon III scutiri după 5 ani + vârstă 20% (Pilon II); scutiri Pilon III dacă respectă conditiile Pilon II: Nu; Pilon III: Da Piată privată anuităti mică. Lituania <€3k: 100% lump; €3–10k: pensie temporară; >€10k: anuitate viageră De regulă neimpozitat la beneficiar (impozit la fond pe randamente) Anuităti viagere neimpozabile; plăti programate: scutite dacă respectă durata Doar sub €3.000 Luxemburg Până la 50% (restul anuitate) „Venit extraordinar”: impozit la jumătate din rata medie (~10–20%) 50% din rentă scutită; restul impozitul standard Nu (decât cu pierderea facilitătilor) Piată solidă de anuităti; acces la facil la furnozori. Malta 30% (scutit de impozit) 0% impozit pe 30% lump sum 70% ca venit; tranzitie 2022–2026 către scutire extinsă pentru pensiile private Nu (70% rămâne venit pe viată/termen) Regim foarte favorabil; anuităti netaxate. Tările de Jos (Olanda) 0% istoric; în curs de implementare 10% lump sum (din 2026) Ca venit în anul plătii Plăti variabile pe viată, ca venit (noua reglementare) Nu (max 10% în noul regim) Reformă majoră; plăti variabile; hedging inflatie prin mix investitional. Polonia 25% scutit de taxe; 75% în min. 120 rate (10 ani) – scutite 0% (25%); 0% pe ratele ≥10 ani; retragerile anticipate impozitate cu 19% pe câstigul de capital Ratele (≥10 ani) scutite; anuităti optionale ca venit Da (dar pierzi scutirile) Retrageri programate dominante; anuităti rare. Portugalia 100% uzual (PPR/planuri private). 1/3 scutit de impozit până la valoarea 11.705 EUR Impozit redus pe câstig (ex. 8%/4% în functie de vechime); 10% pe pensii externe Ca venit (uneori mixt capital/venit) Da Preferintă pentru lump sum; anuităti mici. Regatul Unit 25% scutit; restul 75% impozitat ca venit 0% pe 25%; restul la cota marginală (20/40/45%) Anuităti/drawdown: ca venit Da (din 2015 – „pension freedoms”) Piată anuităti dezvoltată; gilts index-linked ⇒ anuităti indexate cu inflatia. Slovacia Lump sum doar pentru solduri mici; din 2024 max 50% prin retrageri programate, restul → anuitate Lump sum si retrageri programate: impozit pe venit; Anuităti: impozit pe venit (cu deduceri/allowances pentru pensionari) Nu (decât solduri mici) Optiuni: anuitate sau retrageri programate. Slovenia De regulă anuitate viageră; one‑off permis pentru sume mici (<≈€6.290) sau pentru contributii proprii. One‑off: retinere 25% ca avans; Anuităti: doar 50% din rentă intră în baza de impozitare Partial (conditionat) Regim favorabil anuitătii; reguli stricte pentru retrageri în capital. Spania Până la 100% (capital, rentă, mixt) Ca venit din muncă; reducere de 40% pentru contributii Ca venit Da Suedia 0% în sistemul public/PPM (lump sum nepermis); ocupational/privat: plăti pe viată sau pe termen (min. 5 ani) Pensiile în plată: impozit ca venit din muncă Ca venit; regulă minim 5 ani (sau pe viată) Nu (doar conturi foarte mici) „Regula de 5 ani”; anuităti/withdrawals flexibile, Ungaria Voluntary PF: capital sau anuitate sau mixt; după 10 ani randamente scutite; la pensionare plăti scutite La pensionare: neimpozitat (voluntary PF); după 10 ani (înainte de pensionare): randamente scutite, principal impozabil/contributii Anuităti disponibile prin companii de asigurări; tratament favorabil Da Sistem voluntar popular; optiuni flexibile de plată; stimulente fiscale.

N.Red: Adrian Codirlasu este un profesionist cu peste 25 de ani de experienta in domeniul bancar, al pietelor financiare si al managementului riscului. Detine certificarea CFA din 2006 si un doctorat in economie, cu specializare in finante internationale.