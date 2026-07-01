Ce spun doi foști judecători ai CCR atunci când sunt întrebați dacă guvernul demis Bolojan poate rămâne în funcție până la toamnă. Răspuns și la una dintre dilemele lui Nicușor Dan

Varianta ca Ilie Bolojan să rămână în fruntea unui Guvern interimar până la toamnă devine aproape certă, pe fondul blocajului de pe scena politică. Hotnews a vorbit cu doi foști judecători CCR despre limitele constituționale ale acestui interimat prelungit.

Nu putem închide Palatul Victoria dacă nu avem guvern cu puteri depline

„Sigur, există o problemă. România are nevoie de un Guvern cu capacitate juridică deplină. Pe de altă parte, până când vom avea un nou Guvern, nu putem închide Palatul Victoria, nu poate țara să rămână fără Guvern, chiar și cu acea capacitate juridică restrânsă”, spune Tudorel Toader pentru Hotnews. Acesta precizează că norma juridică, deci și Constituția, se interpretează „în sensul că statul trebuie să asigure continuitatea funcționării autorității”

Augustin Zegrean confirmă această poziție. El spune că acest Guvern poate rămâne în funcție, în opinia sa, „până la adânci bătrâneți” – adică până când viitorul Cabinet va depune jurământul.

„Nu este în regulă, dar constituțional nu avem ce să-i comentăm”, a afirmat Zegrean.

Termenele prevăzute de Constituție sunt gândite pentru o criză cu rezolvare rapidă

Augustin Zegrean atrage atenția asupra faptului că legea fundamentală a fost concepută pornind de la premisa rezolvării rapide a crizelor politice:

„Termenul în care persoana desemnată, formează Guvernul este de 10 zile, foarte scurt. De asemenea, este un termen de 60 de zile în care, dacă sunt respinse două propuneri, președintele poate trece la dizolvarea Parlamentului. Deci Adunarea Constituantă, când au întocmit Constituția, au avut în vedere ca aceste lucruri se întâmple foarte repede. Pentru că nu e în regulă ca o țară în care puterea este împărțită între puterea judecătorească, puterea executivă și puterea legislativă, nu poate sta cu una din puteri care nu are «cap»”, spune fostul președinte CCR.

El amintește și de faptul că, procesul va fi oricum îngreunat de vacanța parlamentară.

„Nu e în regulă, dar nu prea avem soluții. Degeaba președintele astăzi va face o propunere. Cine să-l voteze? Că parlamentarii pleacă, greu să-i mai aduni în sesiune extraordinară”.

Riscul unei sesizări a CCR, răspuns și la una dintre dilemele președintelui

„Eu i-am atenționat public (n.red – pe miniștrii interimari) să fie atenți, pentru că intră într-o zonă de uzurpare de calități oficiale. Eu nu cred că mai au dreptul să semneze acte în ministerele în care sunt interimari”, spunea Sorin Grindeanu pe 18 iunie.

Președintele Nicușor Dan a fost și el întrebat de acest subiect marți. A spus că i-a fost semnalată, dar că nu a primit încă un răspuns legat de constituționalitatea situației.

HotNews l-a întrebat pe Tudorel Toader dacă acesta ar putea reprezenta un temei pentru o eventuală sesizare a Curții Constituționale în cazul în care interimatul se prelungește.

„Când vorbim de Guvern cu capacitate juridică restrânsă, vorbim de putere executivă. Noi avem putere executivă bicefală. La Guvern, jumătate, la președinție jumătate. Dar nu vorbim și de putere la miniștri, nu vorbim de capacitate juridică restrânsă. Deci ministerele lor au capacitate juridică deplină”, explică fostul judecător al Curții.

Desemnarea unui nou premier, încă blocată de neînțelegerile partidelor

Nicușor Dan are pe masă două variante de prim-ministru: eurodeputatul și liberalul Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR, și Sorin Grindeanu, susținut de PSD.

Niciunul dintre cei doi nu reușesc, până acum, să obțină o majoritate parlamentară, după ce PSD a anunțat că „sub nicio formă” nu-l va vota pe Siegfried Mureșan pentru a ajunge prim-ministru. Și PNL a anunțat clar că nu-l va susține pe Sorin Grindeanu.

Președintele le-a cerut săptămâna trecută liderilor politici să vină cu soluții, fără să le dea un termen.

Marți este ultima zi în care președintele Nicușor Dan poate face o desemnare de premier înaintea vacanței parlamentare, însă șeful statului nu are programată astăzi nicio ultimă întâlnire cu liderii partidelor.

Sesiunea parlamentară s-a încheiat marți, iar de astăzi, 1 iulie, deputații și senatorii intră în vacanţă. În cazul în care președinția anunță un premier în iulie sau august, se poate organiza o ședință extraordinare, deși unii parlamentari și-au planificat deja concediile.