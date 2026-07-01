Skip to content
Nicușor Dan și Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin
Politic

Ce spun doi foști judecători ai CCR atunci când sunt întrebați dacă guvernul demis Bolojan poate rămâne în funcție până la toamnă. Răspuns și la una dintre dilemele lui Nicușor Dan

Rebecca Popescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Varianta ca Ilie Bolojan să rămână în fruntea unui Guvern interimar până la toamnă devine aproape certă, pe fondul blocajului de pe scena politică. Hotnews a vorbit cu doi foști judecători CCR despre limitele constituționale ale acestui interimat prelungit.

  • Unul dintre foștii judecători CCR respinge și teoria „uzurpării de calități oficiale” lansată ca avertisment de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Cine sunt cei doi foști judecători

Tudorel Toader și Augustin Zegrean/ Foto: Facebook/Tudorel Toader și Agerpres
  • Tudor Toader, 66 de ani, a fost ministru al Justiției în guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă și fost judecător CCR în perioada 6 octombrie 2006 – august 2016, fost membru în Comisia de la Veneția, fost rector al Universității Al. Ioan Cuza din Iași, specialist în drept constituțional. În prezent, Toader este avocat.
  • Augustin Zegrean, 72 de ani, a fost președintele Curții Constituționale a României în perioada 13 iulie 2007 – 2016. Anterior, fusese deputat și senator pe listele Partidului Democrat. 