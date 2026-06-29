PSD escaladează conflictul cu PNL cu acuzații grave la adresa lui Siegfried Mureșan: „Nu-l votăm sub nicio formă!”

Partidul Social Democrat a postat luni un mesaj deosebit de virulent la adresa europarlamentarului Sigfried Mureșan, propunerea blocului PNL-USR- UDMR pentru funcția de premier, PSD subliniind că „sub nicio formă” nu-l va vota pentru a ajunge prim-ministru.

În postarea de pe pagina de Facebook a PSD sunt enumerate cinci motive pentru care Mureșan „nu trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministrul României”.

Acestea sunt enumerate pe un ton foarte dur și fără a fi dovedită vreuna dintre acuzațiile grave la adresa europarlamentarului liberal.

Astfel, PSD susține că Mureșan:

A ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai baronului Pinalti. Pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL.

A votat împotriva agriculturii românești în Parlamentul European, susținând interesele altor state în Acordul Mercosur.

A lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România. Este rupt total de viața din România, și-a petrecut ultimii 20 de ani în afara țării. Un om de la Bruxelles cu ZERO cunoștințe despre realitățile din România.

Este profund anti-american, în contextul în care Parteneriatul strategic cu SUA este garanția de securitate cea mai importantă pentru România!

Este omul lui Bolojan, care a băgat economia în recesiune. Un om cu aceeași mentalitate politică și economică nu poate face schimbarea cerută de români!”

„PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă! Rușine Bolojan, pentru această propunere de premier!”, se afirmă în finalul mesajului PSD.

Postarea a venit după ce, luni dimineață”, Mureșan l-a atacat pe Sorin Grindeanu, spunând că „va fi întotdeauna premierul OUG 13”.

De asemenea, în weekend, au fost mai multe atacuri reciproce între PSD și PNL, în care Bolojan a fost acuzat că „se crede un salvator mesianic”, iar liberalii au spus că Grindeanu este „turistul din avioanele Nordis”.

Timpul trece, blocajul politic rămâne

Tonul tot mai aspru dintre blocurile politice vine în condițiile în care negocierile pentru formarea unui Guvern sunt în continuare în impas.

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Vineri, președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor şi i-a pus faţa în faţă. Ședință a fost una tensionată, potrivit informațiilor obținute de HotNews. Discuția a divagat, iar spiritele s-au încins când Grindeanu și Bolojan au intrat într-o dezbatere despre cine este mai de încredere dintre cele două partide.