Ce spun elevii după Evaluarea Națională la Română: rezumatul i-a bucurat, gramatica le-a dat bătăi de cap

Prima probă a Evaluării Naționale 2026 s-a încheiat, iar după două ore de examen, emoțiile au lăsat loc analizelor. Elevii care au ieșit din sălile de examen au vorbit despre subiectele primite, exercițiile care le-au ridicat probleme și cerințele care li s-au părut mai ușoare decât se așteptau. Am adunat impresiile lor imediat după proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026.

Elevii au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, iar după ieșirea din examen au început inevitabilele comparații, calcule și discuții despre cerințele care le-au dat bătăi de cap.

„Subiectele au fost de nivel mediu. La gramatică au fost și exerciții ușoare, și exerciții mai grele. Problema mea a fost la exercițiul 8 de la literatură. Cerința nu poate valorifica textul dat. Întrebarea nu se potrivește cu textul și nu are sens. Tot exercițiul 8 de la literatură mi s-a părut cel mai dificil. În rest, subiectele au fost accesibile. Eu estimez că voi lua între 9,10 și 9,20. Și încă o remarcă: toți copiii vorbeau, încă de acum o lună, că se va da rezumat”, a spus Filip (15 ani), absolvent clasa a VIII-a a Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Capitală.

„Gramatica mi s-a părut mai grea decât în alți ani”

Ingrid (15 ani) din București a spus că emoțiile au fost prezente încă dinainte de examen, însă faptul că a ajuns la școală devreme și a stat de vorbă cu colegii a ajutat-o să se liniștească. „Am ajuns la școală cam cu o oră înainte de examen și am vorbit cu mai mulți colegi pe holuri, ceea ce m-a ajutat să-mi dau seama că nu eram singura care avea emoții. După ce am intrat în sală, în așteptarea subiectelor, eram cu toții nerăbdători, iar când am văzut că a picat rezumatul, toată sala s-a animat. Ba i-am auzit și pe cei din sala vecină țipând: «Bine, mă!», semn că rezumatul ne-a cam făcut pe toți fericiți.

CITEȘTE CONTINUAREA PE TOTULDESPREMAME.RO