Ce spun partidele despre varianta anticipatelor, mai ales că președintele Nicușor Dan nu o mai respinge categoric. Două formațiuni la poli opuși cred că poate fi soluția

În timp ce partidele tradiționale PNL, PSD și UDMR avertizează, la unison, că dizolvarea Parlamentului ar adânci criza din România, două dintre formațiunile politice din Parlament, aflate la poli opuși, cred că anticipatele ar fi soluția pentru deblocarea crizei politice. Ba mai mult, una dintre ele chiar începe deja să se pregătească pentru o nouă rundă de voturi

unul dintre principalele puncte de pe agenda ședinței extraordinare a Consiliului Național de Conducere al AUR, care a început marți și ține până astăzi, este organizarea pentru un scrutin anticipat, spun surse HotNews din partid.

Soarta actualilor parlamentari este în mâna președintelui: este singurul om din stat abilitat să decidă dizolvarea Parlamentului. Ce crede Nicușor Dan despre alegerile anticipate?

Un deputat consideră că „Parlamentul acesta nu oglindește societatea românească”. Altul spune: „Haideți să nu forțăm soarta”

Alegerile anticipate sunt evocate, dar nu revendicate

Dintre membrii fostei coaliții de guvernare, partidul lui Dominic Fritz a vorbit cel mai des despre alegerile anticipate drept o „soluție legitimă”.

Întrebat de HotNews cum vede această variantă, deputatul USR Iulian Lorincz a răspuns: „Noi nu o excludem. Și să știți că sunt legitime, pentru că, în momentul de față, Parlamentul acesta nu prea oglindește societatea românească. Au intrat foarte multe partide pe care nu le cunoaște nimeni, s-au rupt – este un Parlament sfărâmat din punctul acesta de vedere”.

Discursul despre legitimitatea alegerilor anticipate se întețește și în tabăra liberală. Un vicepreședinte PNL vorbește despre acest scenariu drept unica soluție, în lipsa unui acord rapid.

„Dacă nu mai există posibilitatea reală de a constitui un guvern cu susținere parlamentară autentică, atunci există o singură soluție legitimă: să mergem la alegeri anticipate”, a scris Alexandru Muraru marți, pe pagina sa de Facebook.

Însă, un alt lider liberal, Mircea Abrudean, are rezerve în privința formulei propuse de colegul său.

„Nu ne este frică de alegeri anticipate. Însă, nu știu dacă e o soluție în momentul de față pentru România”, a afirmat vicepreședintele PNL în Parlament.

PSD: „Haideți să nu forțăm soarta”

Și voci din PSD vorbesc despre efectele nefaste pe care le-ar avea dizolvarea Parlamentului.

„În ciuda declarațiilor politice, cred că anticipatele nu ar face bine României. Ar fi o perioadă de vid, cu siguranță. Ne-am descurcat până acum, dar haideți să nu forțăm soarta. Eu cred că, până la urmă, o să primeze responsabilitatea și sper ca, în cursul lunii iulie, să avem un guvern funcțional”, a declarat fostul ministru PSD Robert Cazanciuc marți, în Parlament.

Anterior, Sorin Grindeanu s-a apărat în fața acuzațiilor conform cărora social-democraților le-ar fi frică de alegeri anticipate, pentru că ar pierde mandate.

„PSD nu mai înaintează o altă propunere. De aceea, le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România!”, a scris Sorin Grindeanu vineri pe Facebook, în urma negocierilor eșuate, convocate la sfârșitul săptămânii trecute de Nicușor Dan.

UDMR: Exclus!

Și la UDMR, direcția este clară. Întrebat luni de HotNews dacă alegerile anticipate ar fi o soluție, Kelemen Hunor a declarat succint: „Exclus”. În detaliu, a răspuns purtătorul de cuvânt al partidului, Csoma Botond.

„Alegerile anticipate n-ar modifica substanțial raporturile de forțe în acea zonă a eșichierului politic unde se regăsesc partidele proeuropene. Poate că Partidul Național Liberal ar avea un scor mai bun decât a avut în 2024. Dar ar rămâne o fragmentare și tot ar trebui să ajungem la un compromis și ar trebui să facem cumva o coaliție ca să formăm o majoritate.” a declarat liderul UDMR în cadrul interviurilor HotSpot.

În ciuda „demonstrațiilor de forță”, la nivelul discursului, dizolvarea Parlamentului rămâne un ultim resort pentru toate partidele care negociază astăzi guvernarea.

AUR e gata de anticipate

Din opoziție, AUR face apel săptămânal la organizarea alegerilor anticipate. Cere, totodată, și suspendarea singurului om din stat care le poate organiza.

Formațiunea condusă de George Simion conduce detașat în toate sondajele de opinie din ultimul an și ar fi mare favorită la alegerile parlamentare. Niciunul dintre sondajele de lunile trecute nu îi dădeau spre 50%, ceea ce înseamnă că și în cazul unei victorii, AUR ar trebui să mai facă rost de câteva voturi în Parlament pentru a forța ușile guvernării.

De altfel, la Consiliului Național de Conducere al AUR ce are loc și miercuri, una dintre temele de discuție este cea a pregătirii pentru un eventual scrutin parlamentar.

Decizia finală este la Cotroceni

Marți, președintele României a făcut din nou apel la evitarea scenariului alegerilor anticipate.

„Această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități”, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută după întâlnirea cu ambasadorii țărilor UE la București.

În fapt, în mâna lui stă soarta Parlamentului. Dacă senatorii și deputații resping încă o propunere de premier făcută de șeful statului, Constituția îi dă dreptul să dizolve Parlamentul și să organizeze alegeri anticipate.

Articolul 89 (1) din Constituția României:

„După consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură.”

Teoria lui Kelemen, respinsă de doi foști judecători CCR

HotNews a consultat doi foști președinți ai Curții Constituționale cu privire la ipoteza lansată în spațiul public de președintele UDMR: că nu există lege pentru organizarea alegerilor anticipate.

„Faptul că a declarat cineva că nu pot fi organizate alegerile anticipate trebuie citit în cheia următoare: Parlamentarii nu vor alegeri anticipate pentru că înseamnă cheltuială și nu se știe cine mai încape pe liste și pe cine mai alege poporul ăsta care așteaptă binele public”, consideră constituționalistul Tudorel Toader.

„„Dacă se fac alegeri anticipate, acest Guvern va stabili calendarul alegerilor. Nu e nevoie de altă lege. Avem atât de multe legi încât 5 ani, dacă n-ar mai face nicio lege, ar fi tot prea multe”, a completat Augustin Zegrean într-o discuție cu HotNews.