Ce spune ambasadorul României în SUA despre modul în care Călin Georgescu este privit la Washington
Momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie” la Washington, dar subiectul a fost între timp lămurit, a declarat ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru.
Muraru a declarat, sâmbătă, la Prima Tv, că avut ocazia de a explica „pe deplin” oficialilor americani care au fost raţiunile pentru care Curtea Constituţională a luat decizia de a anula primul tur de scrutin prezidenţial în România, anul trecut, astfel că subiectul este acum închis, potrivit News.ro.
De asemenea, ambasadorul României în SUA a vorbit şi despre aşa-zisele contacte pe care lideri ai mişcării suveraniste din România le-ar avea la Washington.
„N-am auzit pe absolut nimeni care să reclame o relaţie de colaborare, de prietenie cu domnul Georgescu. Mi-aduc aminte cum a început să se contureze această teorie în spaţiul public cu o manipulare de manual că între cele două tururi, între 24 noiembrie şi 6 decembrie, când s-au anulat alegerile, conform cărora Bobby Kennedy, care este actualul secretar al sănătăţii în Statele Unite, ar fi trebuit să vină să-l susţină, o minciună grosolană. Apoi că domnul Georgescu a fost invitat la inaugurarea preşedintelui Trump, iarăşi o minciună”, a spus Muraru.
El a continuat: „Apoi că ar exista susţinere şi n-am văzut niciun mesaj de susţinere de nicăieri şi n-am văzut niciun fel de… niciun interlocutor, să spun, nu a arătat în vreun fel susţinere pentru domnul Georgescu şi este şi greu de crezut că ideile politice pe care le-a exprimat domnul Georgescu în spaţiul public ar avea vreo rezonanţă în actuala administraţie Trump, vă aduc aminte intenţiile de a disloca scutul antirachetă de la Deveselu, de a reduce contribuţia financiară a României la NATO şi aşa mai departe”, a explicat ambasadorul.
În timpul campaniei sale la alegerile preziențiale, Călin Georgescu a susținut că Robert F. Kennedy Jr ar putea participa la o lansare de carte în România. Reprezentanții americanului au negat atunci ferm scenariul lansat de Georgescu.