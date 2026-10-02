Răsturnare de situație în cazul AnimaWings: Banca Transilvania anunță că fondul său de investiții nu a mai intrat în acționariatul companiei, așa cum se anunțase în primăvară

Banca Transilvania (BT) a explicat vineri ce s-a întâmplat cu tentativa fondului său de investiții de preluare a jumătate din pachetul de acțiuni al companiei aeriene AnimaWings, în condițiile în care aceasta a intrat în insolvență săptămâna aceasta.

Potrivit datelor de pe Termene.ro, consultate de Hotnews, nici companiile Winners și Evergent nu au mai devenit acționare.

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AnimaWings anunțase în aprilie că 50% dintre acțiunile sale urmau să fie preluate de BT Asset Management SAI, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, Winners Holding Investments și Evergent Investments. Frații Pandel, patronii AnimaWings, urmau să păstreze jumătate din acțiuni.

„Referitor la tranzacția anunțată în luna aprilie 2026, care viza o posibilă intrare a BT Asset Management SAI SA (BTAM) în acționariatul AnimaWings (Anima Wings SA), și în contextul depunerii de către compania aeriană a cererii pentru intrarea în insolvență, BTAM precizează că tranzacția nu s-a concretizat. Prin urmare, BT Asset Management nu a fost și nu este acționar al AnimaWings”, notează Banca Transilvania într-un comunicat publicat pe site-ul său.

„Anunțul făcut în luna aprilie arăta interesul pentru un parteneriat și posibilitatea de a sprijini dezvoltarea unui proiect antreprenorial românesc, care să contribuie la creșterea conectivității României” afirmă acesta.

BT susține că „deși această tranzacție nu s-a concretizat, BT Asset Management își menține direcția de a identifica și susține companii și proiecte cu potențial în economie”.

AnimaWings și-a suspendat toate zborurile joi

HotNews a solicitat puncte de vedere cu privire la tranzacția anunțată în aprilie de AnimaWings și din partea Winners Holding Investments și Evergent Investments, însă nu a primit niciun răspuns până în momentul publicării acestui articol.

Amintim că AnimaWings și-a suspendat joi toate zborurile, la o zi după ce a solicitat intrarea în insolvență.

„Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor”, au precizat reprezentanții AnimaWings joi seara.

„Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora”, au mai spus aceștia, potrivit Agerpres și Profit.ro.

HotNews a dezvăluit anterior că AnimaWings a adunat mii de procese numai luna trecută.

Valul de procese pentru zboruri anulate sau întârziate a început în februarie 2025, conform datelor analizate de HotNews. Până în 2024, compania, care avea atunci mai puține avioane și opera mai puține curse, era acționată în instanță de câteva zeci de ori pe an. Din 2025, AnimaWings a început să adune în cele mai multe luni sute de procese pe lună. Apogeul a fost atins în septembrie 2026, cu aproape 3.000 de procese.

Majoritatea dosarelor în care Anima Wings a fost reclamată au ca obiect „cerere valoare redusă”, o procedură judiciară simplificată și rapidă prin care se poate obține recuperarea unei sume de bani de până la 50.000 de lei, conform Legii 57/2025.

Cum a justificat AnimaWings cererea de insolvență

Șefii AnimaWings au justificat dificultățile companiei prin presupusele probleme pe care le-ar fi avut cu aeronavele Airbus din flota companiei și contextul economic din prezent.

„AnimaWings a decis inițierea procedurii de reorganizare judiciară, demers depus de companie cu obiectivul de a accesa cadrul legal de protecție necesar pentru continuarea activității, stabilizarea operațiunilor și restructurarea obligațiilor într-o manieră sustenabilă”, afirma un comunicat remis de companie.

„Decizia vine după o perioadă în care problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei au generat efecte succesive asupra disponibilității aeronavelor și, implicit, asupra activității operaționale, comerciale și financiare a companiei”, mai afirma acesta.

În plus, compania a dat vina pe un „context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită și creșterea costurilor asociate petrolului, care continuă să exercite presiune asupra costurilor de operare din industria aviatică la nivel mondial”.

„În acest context, structura financiară actuală a AnimaWings este temporar blocată, iar accesarea protecției oferite de reorganizarea judiciară creează cadrul necesar pentru restructurarea obligațiilor și continuarea activității companiei”, mai afirma compania aeriană.

Bilanțul financiar al companiei pe 2025 nu apare pe site-ul ANAF. În cel de pe 2024, apăreau datorii totale de 33 de milioane de lei, dar și un profit de 2 milioane de lei.

