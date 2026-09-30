Lovitură de teatru. La câteva ore după ce a anunțat că oprește o mare parte din avioanele cu care zbura, AnimaWings își cere intrarea în insolvență

Compania aviatică românească fondată de frații Pandel a depus o cerere de intrare în insolvență, potrivit publicației Boarding Pass.

Cererea a fost înregistrată miercuri la Tribunalul București și nu are în acest moment un termen de judecată, arată și datele consultate de Hotnews pe portalul Lege5.

Restanțele la plată ale companiei către ANAF s-au dublat la finalul lui iunie față de finalul lunii martie 2026.

Bilanțul financiar al companiei pe 2025 nu apare pe site-ul ANAF. În cel de pe 2024, apăreau datorii totale de 33 de milioane de lei, dar și un profit de 2 milioane de lei.

Solicitarea Animawings are loc la nici 24 de ore după ce compania a anunțat că începând cu data de 29 septembrie 2026 va scoate treptat din operare aeronavele Airbus A220-300 din flotă, pe fondul unor probleme tehnice repetate. Este vorba de șase dintre cele opt avioane pe care le operează compania.

Ce înseamnă intrarea în insolvență

Insolvența este acea stare a patrimoniului unei firme în care fondurile bănești disponibile nu mai sunt suficiente pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile. Procedura este reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, se arată într-o explicație publicată pe site-ul unei case de avocatură, Stegăroiu și asociații.

Potrivit sursei citate, insolvența descrie o stare de dificultate, nu sfârșitul afacerii. Legea presupune că o firmă este în insolvență atunci când nu își plătește datoriile față de creditori după o anumită perioadă de la scadență și peste un prag valoric stabilit. Odată deschisă procedura, scopul principal nu este închiderea firmei, ci găsirea unei soluții pentru acoperirea datoriilor, ideal prin redresarea activității.

„Reducerea temporară a disponibilităţii flotei într-un interval scurt de timp”

„Compania operează şi alte aeronave în cadrul flotei, iar echipele operaţionale lucrează permanent la reorganizarea programului astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate iniţial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile. În paralel, sunt analizate şi implementate soluţii operaţionale suplimentare pentru limitarea numărului de zboruri afectate. În pofida acestor măsuri, reducerea temporară a disponibilităţii flotei într-un interval scurt de timp poate determina modificări punctuale ale programului de operare. Programul pentru perioada următoare este reevaluat permanent în funcţie de disponibilitatea tehnică a aeronavelor, iar pasagerii afectaţi sunt informaţi direct, pe măsură ce modificările sunt stabilite”, se arată în informarea oficială, transmisă către Ziarul Financiar.

La câteva ore distanță așadar, compania AnimaWings a depus în instanță cererea privind intrarea în insolvență.

Val de procese în instanță

Decizia companiei are loc în condițiile în care aceasta se confruntă cu un val de procese doar în ultima lună prin care i se cer despăgubiri pentru zboruri anulate sau întârziate, după cum a scris miercuri Hotnews. Peste 11.000 de dosare înregistrate în total în portalul instanțelor de judecată, dintre care 3.000 sunt din ultima lună.

Bilanț financiar lipsă, restanțele la ANAF s-au dublat în trei luni

Pe site-ul Ministerului Finanțelor nu există date despre situația financiară a companiei în anul în care a început valul de procese, 2025. Ultimele date financiare depuse la ANAF vizează anul 2024, când operatorul aerian a înregistrat o cifră de afaceri netă de 124,68 de milioane de lei, un profit net de aproximativ 2 milioane de lei, dar și datorii totale de peste 33 de milioane de lei.

Conform datelor indexate de platforma Termene.ro, Anima Wings Aviation SA figura pe 30 iunie 2026 cu restanțe la ANAF în valoare de 11,5 milioane de lei, adică ceva mai mult de 2 milioane de euro. Potrivit acelorași date, restanțele companiei către ANAF s-au dublat în doar trei luni, față de 31 martie 2026, respectiv 11,55 milioane de lei, față de 5,63 milioane de lei.

CEO-ul Marius Pandel a declarat în interviul publicat luni de HotNews că AnimaWings este în plină dezvoltare și nu intenționează să se oprească. El și fratele lui, Cristian Pandel, au înființat AnimaWings în 2019, prin Memento Group Holding, din care face și operatorul turistic Christian Tour.

În aprilie 2026, compania a anunțat că 50% dintre acțiunile companiei urmau să fie preluate de BT Asset Management SAI, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, Winners Holding Investments și Evergent Investments. Frații Padel au rămas cu jumătate din acțiuni.