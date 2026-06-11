Ce spune Ciprian Ciucu despre posibilitatea unui guvern Bolojan 2. „Cineva trebuie să fie adultul în cameră”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, într-o intervenție la Digi24, că nu exclude posibilitatea ca liberalii să propună un nou guvern condus de către Ilie Bolojan, însă primarul Capitalei a estimat că există dificultăți legate de această variantă.

Ciprian Ciucu a precizat că, deocamdată, liderii PNL nu au luat o decizie privind susținerea unui alt cabinet condus de către Ilie Bolojan, în cazul unui eșec în Parlament al lui Eugen Tomac.

„Nu am luat în calcul nicio variantă dar, pentru că iresponsabilitatea plutește peste tot în România în lumea politică, cineva trebuie să fie adultul in cameră. Avem un partid iresponsabil, PSD, care a dărâmat un guvern funcțional din motive aberante, care a format o majoritate împreună cu AUR (…) Dacă sunteți lași și nu vă asumați guvernarea, cineva trebuie să o facă. Tot cine a făcut-o și anul trecut. Putem veni cu o ofertă, dar asta nu înseamnă că s-a luat o decizie”, a declarat Ciucu.

El a admis că „va fi mult mai greu” pentru un cabinet Bolojan 2, întrucât ar fi un guvern minoritar, fără PSD. O altă dificultate este legată chiar de învestirea guvernului, întrucât ar însemna că cel puțin o parte dintre cei care au votat moțiunea de cenzură ar trebui să admită că s-au înșelat.

„E foarte greu să vină parlamentarii care au picat guvernul să-l voteze încă o dată pe Ilie Bolojan. Dar trebuie să ne gândim la o soluție (…) În orice logică politică normală, partidele din Parlament trebuie să formeze majorități și să dea soluții pentru guvernare”, crede primarul general.

„Un guvern al rușinii”

Invitat să comenteze scenariul în care Nicușor Dan va face o nouă propunere de tehnocrat după eșecul lui Tomac, care să treacă din dorința parlamentarilor de a evita alegerile anticipate, Ciucu a răspuns: „Știu că nu avem cea mai bună calitate în Parlament. În afară de partidele clasice sunt oameni fără pregătire profesională și politică. Ar fi un guvern al rușinii, un guvern de băltire în care va da toată lumea.”

Însă indiferent de deznodământul crizei politice, liberalul crede că episodul va marca decăderea PSD ca partid important în România.

„Cine a dărâmat guvernul, cine ne-a adus în această situație? Acest partid va fi din ce în ce mai mic și mai irelevant. Uitați-vă ce reacții au în toată țara, uitați-vă cum vorbește lumea pe stradă despre acest partid… Dacă va avea un scor cu două cifre la următoarele alegeri va fi o minune pentru ei”, crede Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, electoratul PSD va dispărea fie pe cale naturală, fie prin atragerea sa în sfera AUR astfel că pe viitor ar putea exista doi poli politici majori: unul alcătuit din AUR și simpatizanții lui Călin Georgescu, celălalt constituit în jurul PNL și USR, „un pol mai civic, mai rațional”.