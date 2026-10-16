Ce spune comandantul suprem al NATO despre posibilitatea unui atac al Rusiei asupra Europei. „Putin joacă un joc periculos”

Generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem aliat al NATO, afirmă că președintele rus Vladimir Putin joacă „un joc periculos” prin acțiunile pe care Moscova le concertează în Europa, dar că este „sigur” că Rusia nu va lansa un atac convențional major asupra Europei, scrie agenția DPA, citată de Agerpres.

Generalul a spus într-un interviu publicat vineri de Der Spiegel că Putin recurge la alte metode, precum sabotajul, pentru că nu are alte opțiuni.

El crede că Putin nu dorește un conflict direct cu NATO din cauza descurajării convenționale a Alianței și că aceasta trebuia menținută. Grynkewich a subliniat că este necesară de modernizarea forțelor armate în cadrul NATO, desfășurarea unor exerciții ample de instruire și demonstrarea capacităților militare.

„Jocul periculos” al lui Putin

Întrebat dacă este adecvat să fie folosit termenul de război „din umbră” pentru acțiunile Rusiei, generalul cu patru stele a spus că este prea vag să se vorbească despre atacuri hibride.

„Trebuie să le spunem lucrurilor pe nume. Sabotaj, incendiere sau atacuri teroriste sunt termeni preciși, cu răspunsuri clare”, a răspuns Alexus Grynkewich.

Întrebat dacă Europa este deja în război cu Rusia, acesta a răspuns că „Putin joacă un joc periculos”.

„Vrea să ne convingă oamenii că este periculos să susțină Ucraina și că asta s-ar putea termina într-un război cu Rusia. Până acum, din fericire, strategia nu funcționează”, a răspuns generalul american.

Capabilitățile militare pe care Alianța le va desfășura într-un conflict major „le depășesc cu mult pe cele ale Moscovei”, a subliniat acesta.

El a continuat prin a argumenta că Rusia nu are avioane de luptă moderne precum aeronavele F-35 produse de SUA și nici numărul de distrugătoare moderne sau submarine pe care le are NATO.

Șeful NATO: „Suntem mai puternici”

Declarațiile lui Grynkewich vin în contextul în care NATO a repetat cu insistență că este o alianță defensivă și că nu are nicio intenție de a ataca Rusia.

Responsabili occidentali afirmă că „atacurile hibride” ale Moscovei devin tot mai periculoase pe măsură ce armata rusă se împotmolește în Ucraina și că acestea riscă să provoace pierderi umane considerabile.

NATO, al cărei rol principal este de a descuraja o invazie armată din partea Rusiei, a întâmpinat dificultăți în a găsi modalități de a gestiona aceste incidente care au loc în zona gri, sub pragul a ceea ce este considerat un act de război sau o operațiune militară – de exemplu, un incendiu provocat sau un sabotaj.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a îndemnat țările membre să rămână „calme, să continue ca până acum și să sprijine Ucraina”. „Nu trebuie să fim naivi în ceea ce privește Rusia, dar suntem mai puternici și ei știu asta”, a adăugat el în comentarii făcute la sfârșitul luii septembrie.

Însă această intensificare a activităților rusești vine într-un moment de potențială vulnerabilitate pentru Europa: Statele Unite fac în prezent o reevaluare a prezenței lor militare pe continent, ceea ce ar putea duce la reduceri ale efectivelor americane. Decizia urmează să fie anunțată la sfârșitul anului.

Trupe americane la un exercițiu militar, FOTO: Seung-il Ryu, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ce ar face NATO în cazul unui atac rusesc asupra Europei

Deși afirmă că este sigur că Rusia nu va lansa un atac convențional pe scară largă asupra NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich a prezentat în cursul acestei săptămâni „Teoria Victoriei” elaborată de Alianță în cazul inimaginabilului.

Generalul a prezentat-o luna aceasta, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia. Potrivit defence24.com, ea se bazează pe 3 piloni:

Atenuarea atacului inițial;

Blocarea continuării atacului;

Degradarea inamicului

Grynkewich a explicat că atenuarea atacului inițial va necesita consolidarea apărării NATO, astfel încât inamicul să nu poată străpunge, să surprindă Alianța și să își atingă obiectivele operaționale înainte ca statele membre să aibă timp să își mobilizeze forțele. El a subliniat că superioritatea NATO în culegerea de informații va fi deosebit de utilă în acest sens și că Alianța trebuie să fie capabilă să detecteze un atac iminent și să își desfășoare forțele în timp util.

„Al doilea element implică împiedicarea continuării ofensivei. Forțele aeriene și cele ale marinei militare, în cooperare cu forțele spațiale ale SUA și cele cibernetice, vor obține superioritate aeriană și maritimă. Prin utilizarea de senzori avansați, sisteme autonome și forțe multi-domeniu, Alianța își propune să prevină ocuparea permanentă a teritoriului aliat”, a explicat Alexus Grynkewich.

Potrivit acestuia, degradarea inamicului înseamnă slăbirea potențialului său militar general.

„Atacurile vor fi efectuate nu numai împotriva forțelor atacatoare, ci și împotriva a tot ceea ce susține, aprovizionează și este responsabil pentru comandă și control. În acest fel, inamicul va pierde capacitatea de a continua operațiunile de luptă”, a explicat comandantul NATO la Varșovia.

Grynkewich a mai explicat că scopul nu va fi acela de a provoca o înfrângere strategică adversarului, ci pur și simplu de a opri atacul.