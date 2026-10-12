Emisarul lui Trump la NATO cere o mutare strategică a forțelor militare, „de la vest la est” în Europa, dar are și o veste proastă

Matthew Whitaker solicită o reorganizare a bazelor și a infrastructurii militare a NATO pentru mutarea de forțe spre est, în contextul în care SUA își revizuiește prezența trupelor în Europa.

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Alianța Nord-Atlantică trebuie să-și modernizeze infrastructura militară pentru a muta forțele și echipamentele din Europa de Vest în Europa de Est, „unde ne-am aștepta la orice conflict viitor”, a declarat luni ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.

Emisarul lui Trump la NATO a făcut aceste declarații la o masă rotundă organizată la Forumul de Securitate de la Varșovia, în contextul în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa.

Ambasadorul american a spus însă că Europa ocupă locul al patrulea printre prioritățile strategice ale Washingtonului, după securitatea internă, emisfera vestică și Pacific, scrie Politico.

El a subliniat că bazele militare învechite, lanțurile de aprovizionare cu combustibil și acordurile care reglementează staționarea trupelor americane în Europa reprezintă domenii care necesită atenție în cadrul procesului de reevaluare a poziționării forțelor și a bazelor militare americane, aflat în derulare.

De asemenea, emisarul special al președintelui Donald Trump la NATO a subliniat importanța mobilității militare și a „deplasării resurselor de la vest la est”, citând discuțiile purtate cu comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius. Oficialii europeni au avertizat că Rusia ar putea fi pregătită să atace o țară membră a NATO până la sfârșitul acestui deceniu.

„Vă cerem doar să faceți un pas înainte”

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, ia cuvântul în cadrul unui forum organizat de The Chicago Council on Global Affairs, pe 22 septembrie 2026, la Des Moines, Iowa. FOTO: Charlie Neibergall / AP / Profimedia

Whitaker nu a anunțat nicio decizie concretă privind relocarea sau retragerea forțelor americane. Cu toate acestea, el a precizat clar că Washingtonul își reevaluează angajamentele globale pentru a evita dispersarea excesivă a resurselor sale militare.

„Superputerile și marile puteri mondiale s-au confruntat, în mare parte, cu provocări atunci când și-au extins prea mult influența”, a afirmat Whitaker, adăugând că liderul de la Casa Albă dorește ca aliații să devină „capabili și independenți”.

„Statele Unite nu se retrag. Vă cerem doar să faceți un pas înainte”, a spus ambasadorul.

Whitaker a criticat, de asemenea, țările care nu își respectă angajamentele privind cheltuielile de apărare.

El a afirmat că a transmis recent un „mesaj foarte ferm” liderilor politici din Cehia. Cheltuielile de apărare ale acestei țări pentru anul curent se ridică la aproximativ 1,8% din PIB, fiind sub pragul actual de 2% stabilit de NATO.

Guvernele europene trebuie să continue să-și consolideze forțele armate, a mai susținut emisarul special, avertizând că, în prezent, continentului îi lipsesc încă multe dintre capacitățile de care are nevoie pentru a se apăra.

Kubilius, pe de altă parte, a subliniat necesitatea reducerii dependenței militare a Europei față de Washington, evidențiind eforturile UE de a-și dezvolta propriile sisteme de apărare împotriva dronelor, comunicații prin satelit și capacități de supraveghere.

Consilierul prezidențial polonez Marcin Przydacz, prezent și el la dezbatere, a îndemnat aliații din Europa de Vest să accelereze cheltuielile în domeniul apărării, punctând totodată că NATO, și nu UE, trebuie să rămână responsabilă pentru apărarea colectivă a Europei.