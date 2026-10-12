Emisarul lui Trump la NATO cere o mutare strategică a forțelor militare, „de la vest la est” în Europa, dar are și o veste proastă
Matthew Whitaker solicită o reorganizare a bazelor și a infrastructurii militare a NATO pentru mutarea de forțe spre est, în contextul în care SUA își revizuiește prezența trupelor în Europa.
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Alianța Nord-Atlantică trebuie să-și modernizeze infrastructura militară pentru a muta forțele și echipamentele din Europa de Vest în Europa de Est, „unde ne-am aștepta la orice conflict viitor”, a declarat luni ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker.
Emisarul lui Trump la NATO a făcut aceste declarații la o masă rotundă organizată la Forumul de Securitate de la Varșovia, în contextul în care Washingtonul își reevaluează prezența militară în Europa.
Ambasadorul american a spus însă că Europa ocupă locul al patrulea printre prioritățile strategice ale Washingtonului, după securitatea internă, emisfera vestică și Pacific, scrie Politico.
El a subliniat că bazele militare învechite, lanțurile de aprovizionare cu combustibil și acordurile care reglementează staționarea trupelor americane în Europa reprezintă domenii care necesită atenție în cadrul procesului de reevaluare a poziționării forțelor și a bazelor militare americane, aflat în derulare.
De asemenea, emisarul special al președintelui Donald Trump la NATO a subliniat importanța mobilității militare și a „deplasării resurselor de la vest la est”, citând discuțiile purtate cu comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius. Oficialii europeni au avertizat că Rusia ar putea fi pregătită să atace o țară membră a NATO până la sfârșitul acestui deceniu.
„Vă cerem doar să faceți un pas înainte”
Whitaker nu a anunțat nicio decizie concretă privind relocarea sau retragerea forțelor americane. Cu toate acestea, el a precizat clar că Washingtonul își reevaluează angajamentele globale pentru a evita dispersarea excesivă a resurselor sale militare.
„Superputerile și marile puteri mondiale s-au confruntat, în mare parte, cu provocări atunci când și-au extins prea mult influența”, a afirmat Whitaker, adăugând că liderul de la Casa Albă dorește ca aliații să devină „capabili și independenți”.
„Statele Unite nu se retrag. Vă cerem doar să faceți un pas înainte”, a spus ambasadorul.
Whitaker a criticat, de asemenea, țările care nu își respectă angajamentele privind cheltuielile de apărare.
El a afirmat că a transmis recent un „mesaj foarte ferm” liderilor politici din Cehia. Cheltuielile de apărare ale acestei țări pentru anul curent se ridică la aproximativ 1,8% din PIB, fiind sub pragul actual de 2% stabilit de NATO.
Guvernele europene trebuie să continue să-și consolideze forțele armate, a mai susținut emisarul special, avertizând că, în prezent, continentului îi lipsesc încă multe dintre capacitățile de care are nevoie pentru a se apăra.
Kubilius, pe de altă parte, a subliniat necesitatea reducerii dependenței militare a Europei față de Washington, evidențiind eforturile UE de a-și dezvolta propriile sisteme de apărare împotriva dronelor, comunicații prin satelit și capacități de supraveghere.
Consilierul prezidențial polonez Marcin Przydacz, prezent și el la dezbatere, a îndemnat aliații din Europa de Vest să accelereze cheltuielile în domeniul apărării, punctând totodată că NATO, și nu UE, trebuie să rămână responsabilă pentru apărarea colectivă a Europei.