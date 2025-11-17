Ce spune Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare despre situația din Tulcea: Un incident de natură chimică, nu implică materiale radioactive / Cui atribuie responsabilitatea intervenției

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) transmite, luni, că situaţia înregistrată în judeţul Tulcea reprezintă un incident de natură chimică, iar gestionarea acesteia se află în responsabilitatea autorităţilor competente în domeniul situaţiilor de urgenţă non-radiologice. CNCAN se ocupă doar de gestionarea situaţiilor de urgenţă nucleară sau radiologică, ceea ce nu este cazul în prezent.

CNCAN a transmis, luni, precizări în legătură cu situaţia din judeţul Tulcea, după ce autorităţile au transmis că decizia evacuării preventive a populaţiei din localitatea Ceatalchioi a fost luată ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

„CNCAN este autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear şi radiologic, având responsabilităţi exclusiv în gestionarea situaţiilor de urgenţă nucleară sau radiologică, nu în incidente de natură chimică sau explozivă care nu implică materiale radioactive. În conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu mandatul său instituţional, CNCAN intervine şi coordonează activităţi doar în scenarii care presupun riscuri asociate radiaţiilor ionizante, nu şi în situaţii care ţin de alte categorii de risc (chimic, inflamabil, exploziv) fără componentă radiologică”, arată CNCAN într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

Instituţia precizează că, prin Centrul Operativ pentru Situaţii Urgenţă, CNCAN monitorizează, evaluează şi furnizează informaţii atât pentru suportul decizional, cât şi pentru public, doar în cazurile care implică materiale radioactive sau potenţiale consecinţe radiologice.

„Situaţia de la Plauru reprezintă un incident de natură chimică, iar gestionarea acesteia se află în responsabilitatea autorităţilor competente în domeniul situaţiilor de urgenţă non-radiologice”, a mai transmis CNCAN.

ISU Tulcea şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au anunţat, luni, că „în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, desfăşurată la ora 13:00, a fost dispusă măsura evacuării preventive a populaţiei din localitatea Ceatalchioi ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare”.

„Decizia a fost luată pentru a elimina riscurile potenţiale şi pentru a proteja populaţia şi bunurile din zonă”, a transmis luni ISU Tulcea.

Anterior, s-a dispus evacuarea persoanelor din localitatea Plauru, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de o dronă rusească pe malul ucrainean al Dunării şi se consideră că există pericol iminent de explozie.