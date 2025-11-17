VIDEO Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, evacuată după ce rușii au lovit o navă încărcată cu GPL la granița ucraineană. Pericol de explozie pe Dunăre

Nava încărcată cu GPL care a fost lovită de dronă la granița ucraineană. Foto: Captură video Info Tulcea

Autorităţile locale tulcene au decis luni evacuarea localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită noaptea trecută de o dronă rusească și a luat foc aproape de portul Ismail, pe malul ucrainean al Dunării, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

11:50

Un mesaj RO-ALERT a fost emis pentru zona localităţii Plauru, la oa 11.37, ca urmare a pericolului iminent de explozie, anunță ISU Tulcea, care precizează că teritoriul ţării noastre nu este afectat de incendiu.

„Cetăţenii din zonă sunt rugaţi să respecte cu stricteţe măsurile dispuse de autorităţi, inclusiv cele privind evacuarea, şi să evite deplasarea în perimetrul indicat, pentru siguranţa proprie. Recomandăm populaţiei să urmărească în continuare comunicările oficiale şi să se conformeze instrucţiunilor transmise de autorităţile competente”, a anunțat ISU Tulcea.

Pompierii anunţă că circulaţia în zonă a fost oprită, atât cea rutieră, cât şi cea navală.

Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale, a precizat IGSU.

„În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației”, anunță IGSU.

Imagini cu nava în flăcări au fost publicate pe pagina de Facebook a publicației locale Info Tulcea:

Ținând cont de specificul materialelor aflate la bord și de posibilitatea propagării efectelor, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație, precizează IGSU.

Satul Plauru, în care trăiesc circa 30 de locuitori, se află chiar la granița cu Ucraina:

„Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare. Pentru evaluarea la fața locului și monitorizarea riscurilor, o autospecială din cadrul Detașamentului de Pompieri a fost trimisă în zonă, echipajul executând misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ”, a mai transmis ISU.

Misiunea este în desfășurare.

Anunțul MApN după atacul Rusiei asupra Ucrainei

Anterior, luni dimineață, MApN anunțase că Rusia a lansat în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, un atac cu drone în apropierea frontierei cu România, iar locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert.

„Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmărit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea”, anunță MApN.

MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului, în zona localității Ismail. La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert, precizează Armata.

Potrivit MApN, în urma atacului, „nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național”.

Noaptea trecută, rușii au atacat numeroase zone din Ucraina. Forțele aeriene ucrainene au anunțat de mai multe ori pe canalul de Telegram că grupuri de drone se îndreptau spre regiunea Odesa, inclusiv la 00.30 când avertizau că dronele se îndreaptă spre Ismail, cel mai mare port ucrainean la Dunăre.

În regiunea Harkov, estul Ucrainei, atacurile rusești au ucis peste noapte cel puțin trei persoane în orășelul Balakliia.