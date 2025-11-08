Ce spune Daniel Băluţă despre relația cu noul președinte al PSD. „Spre surprinderea multor oameni din afara partidului”

Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit sâmbătă, la Prima TV, despre relaţia sa cu preşedintele nou ales al formaţiunii, Sorin Grindeanu, despre care spune că e una bazată pe încredere „mazimă”.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, susţine că nu va folosi funcţia de edil al celui mai mare oraş din România drept trambulină politică. El a explicat că, deşi a fost în aceeaşi competiţie cu Sorin Grindeanu pentru preşedinţia interimară a PSD, are o relaţie foarte bună cu acesta.

„Am o relaţie bazată pe încredere maximă cu preşedintele Sorin Grindeanu şi, spre surprinderea foarte multor oameni din afara partidului, preşedintele Sorin Grindeanu mă susţine din tot sufletul şi el, şi Claudiu (Manda, noul secretar general al PSD – n.r.), şi organizaţia Bucureşti. (…) Şi în ceea ce mă priveşte, şi în ceea ce-l priveşte pe Sorin avem aceeaşi abordare bilaterală plină de respect şi de onoare”, a declarat Daniel Băluţă, în emisiunea Insider Politic, la Prima TV, citat de News.ro.

Băluță a mai susținut că are o relaţie mai bună cu Sorin Grindeanu decât înainte să intre în competiţie cu acesta pentru şefia interimară a partidului.

„Votul este cel care decide, Sorin a câştigat, i-am respectat din secunda întâi autoritatea, pentru că altfel nu ar funcţiona lucrurile şi nu a existat niciun fel de fricţiune sau disensiune, nu m-am simţit în niciun fel. De altfel, vedeţi că sunt parte din echipa lui Sorin Grindeanu şi avem, pot să spun, o relaţie chiar mai bună decât înainte să candidez, ceea ce este u lucru foarte bun”, a adaugat Băluţă.

Traian Băsescu: „Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige”

Declarațiile lui Băluță vin la o zi după ce fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la B1 TV, că Daniel Băluță ar trebui să se pregătească pentru un eșec în competiția electorală, întrucât social-democrații au un istoric în sabotarea propriilor candidați.

„Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Grindeanu nu are niciun interes să aibă al doilea om ca număr de voturi în propriul lui partid pentru că este un potențial înlocuitor și un înlocuitor gata oricând, fiind primarul general al Capitalei”, a spus Traian Băsescu, fost primar al Capitalei în 2000-2004.

El a amintit că, în timpul celor două campanii electorale prezidențiale la care a participat, a primit informații compromițătoare despre contracandidații săi din PSD, chiar de la alți social-democrați.

„Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații. Nu o să uit că în cele două campanii ale mele la președinția României am primit dosare și filmări și împotriva lui Năstase și împotriva lui Geoană, de la PSD. Că nu le-am folosit, e altă socoteală, dar le-am primit și sunt o realitate pe care o știe tot staff-ul meu (…) Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige”, crede Băsescu.