Pronosticul lui Traian Băsescu privind alegerile din Capitală. „Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige”

Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la B1 TV, că Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, ar trebui să se pregătească pentru un eșec în competiția electorală, întrucât social-democrații au un istoric în sabotarea propriilor candidați.

„Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Grindeanu nu are niciun interes să aibă al doilea om ca număr de voturi în propriul lui partid pentru că este un potențial înlocuitor și un înlocuitor gata oricând, fiind primarul general al Capitalei”, a spus Traian Băsescu, fost primar al Capitalei în 2000-2004.

El a amintit că, în timpul celor două campanii electorale prezidențiale la care a participat, a primit informații compromițătoare despre contracandidații săi din PSD, chiar de la alți social-democrați.

„Tradiția PSD spune că ei își omoară singuri candidații. Nu o să uit că în cele două campanii ale mele la președinția României am primit dosare și filmări și împotriva lui Năstase și împotriva lui Geoană, de la PSD. Că nu le-am folosit, e altă socoteală, dar le-am primit și sunt o realitate pe care o știe tot staff-ul meu (…) Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige”, crede Băsescu.

El a apreciat că se anunță o competiție puternică întrucât favoriții sunt candidați care au experiență în administrație. Pe de altă parte, fostul șef al statului a avertizat că bucureștenii nu ar trebui să-și facă mari iluzii legate de performanțele viitorului edil-șef al Capitalei.

„Eu o să fiu foarte sincer. Bucureștenii nu trebuie să aibă așteptări foarte mari de la primarul general. De ce? Pentră că Năstase, în egoismul lui feroce, a distrus bugetul Capitalei, l-a spart în șapte, și, practic, la Primăria Capitalei abia mai sunt bani să plătească subvenția la încălzire și subvenția la STB și dacă mai sunt bani de câteva cheltuieli. Iar restul banilor sunt toți la sectoare, unde, cu multă veselie, plantăm panseluțe, facem tot soiul spectacole. Nu spun că nu se fac și unele lucruri necesare de genul școli reparate sau spitale susținute, dar un București cu 7 bugete…”, a comentat Traian Băsescu.