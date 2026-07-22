Ce spune Grindeanu întrebat dacă i-a prezentat lui Nicușor Dan o soluție după ce a doborât Guvernul Bolojan

„PSD se organizeză foarte bine, PSD își ia deciziile pentru PSD”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri, în a treia conferință de presă organizată în 72 de ore în care a lansat atacuri în rafală la guvernul interimar condus de Ilie Bolojan.

Liderul PSD a fost întrebat dacă a fost o greșeală strategică ieșirea de la guvernare dacă simte că PSD este izolat, în condițiile în care PNL, USR și AUR mai nou refuză o colaborare cu PSD.

„Din contră. 98% din membrii PSD au spus ca trebuie să schimbăm direcția greșită în care merge România. Când îti spun 98% dintre membrii PSD că trebuie să schimbi direcția, o faci. Și dacă ar fi spus doar membrii PSD acest lucru încă mai aveai un semn de întrebare, dar este evident – românii au spus, peste 80%, că țara merge într-o direcție greșită și bine am făcut”, a spus Grindeanu.

Grindeanu i-a răspuns și liderului senatorilor AUR, Petrişor Peiu, care i-a transmis că AUR nu va face o înțelegere cu social-democrații atâta vreme cât sunt conduși de acesta.

„Domnul Peiu, încălzit de plajele suveraniste din Italia, poate face alianță cu Bolojan și cu USR-ul, foarte bine, îi urez succes”, a spus Grindeanu.

„Eu răspund de parlamentarii PSD”

De asemenea, întrebat dacă atunci când a dat jos Guvernul alături de AUR, a prezentat partidului o altă soluție sau dacă i-a spus președintelui Nicușor Dan că, dacă guvernul va fi demis prin moțiunea de cenzură, are o soluție, Grindeanu a spus:

„Eu răspund de parlamentarii PSD, care sunt în număr de 127. În acest mod am răspuns și la prima variantă pe care a propus-o Nicusor Dan cu Eugen Tomac și în același mod am răspuns când am avut propunerea cu Adrian Veștea. Eu nu pot să răspund mai mult decât are PSD, iar PSD a luat decizia și bine a făcut de a-l da jos pe Bolojan pentru că țara mergea într-o direcție gresită. Soluția nu ține doar de noi”, a spus liderul PSD.

La ultima întâlnire de la Cotroceni, PSD a fost de acord cu propunerile făcute de UDMR si minorități ori cu aproape toate propunerile care au venit în această perioadă. Alții care se agață de functii au făcut o minoritate de blocaj, e treaba lor”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a negat că le-a promis liderilor PSD, primarilor, prefecților, atunci când a inițiat moțiunea de cenzură că PSD va reveni la guvernare în două săptămâni.

„E treaba mea ce le-am spus. Nici (că ne retragem în opoziție) nu le-am spus. PSD se organizeză foarte bine, PSD își ia deciziile pentru PSD, a votat în proporția asta de 98% că iese din această coaliție care îl are prim-ministru pe Ilie Bolojan și PSD răspunde pentru acțiunile pe care le face. Am făcut foarte bine că am luat această decizie. Evident, dacă lucrurile nu intră pe făgașul normal, evident că vom lua decizii interne”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a conchis că PSD va reveni la guvernare „atunci când vom avea o majoritate pe care și-o doresc românii si a avea un guvern, nu unul interimar care nu e în stare să gestioneze starea României”.