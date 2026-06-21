Ce spune Ilie Bolojan despre masa de la Bruxelles luată de Nicușor Dan împreună cu trei europarlamentari

Președintele Ilie Bolojan a comentat, la Digi24, fotografia în care apar, într-un restaurant din Bruxelles, președintele Nicușor Dan, alături de trei europarlamentari și de șeful SPP Lucian Pahonțu.

Digi24 a difuzat duminică o fotografie surprinsă la Bruxelles, pe 18 iunie, la un restaurant, unde se văd președintele Nicușor Dan, șeful SPP Lucian Pahonțu și trei europarlamentari.

Se văd în fotografie șeful statului, Nicușor Dan, Rareș Bogdan (PNL) și Victor Negrescu (PSD). Alături de președinte apar fostul premier desemnat Eugen Tomac, șeful SPP Lucian Pahonțu și consilierul de stat Valentin Naumescu, scrie siteul postului Digi24.

„Masa o iei cu cine îți place”

Invitat să comenteze imaginea, președintele PNL Ilie Bolojan a spus că, în calitate de președinte interimat și apoi prim-ministru, a încercat să aibă întâlniri cu reprezentanții României la Bruxelles.

„Când am mers la Bruxelles, am căutat de fiecare dată să am întâlniri la reprezentanța noastră să văd care sunt problemele sau să mă întâlnesc cu grupul de europparlamentari”, a spus Ilie Bolojan.

El a adăugat că, dincolo de întâlnirile într-un cadru formal, masa poți să o iei și în funcție de preferința față de personele cu care te-ai întâlnit.

„Masa o iei cu cine îți place, nu mai este impusă compania la masă. Te duci cu cei cu care ai anumite compatibilități”, a adăugat Ilie Bolojan.

Rareș Bogdan, despre poză: „Întâlniri firești înainte de orice Consiliu”

„Președintele se vede cu reprezentanți de la Delegația Permanentă și cu reprezentanți ai Parlamentului. Nu este nimic anormal. Sunt liderul Delegației României în EPP. Populiștii europeni au cel mai mare Grup politic din Parlamentul European. Am avut înainte o întâlnire cu Manfred Weber”, a declarat pentru HotNews europarlamentarul liberal Rareș Bogdan.

În timp ce Digi24 difuza poza în care Rareș Bogdan stătea la masă cu Nicuşor Dan, Congresul PNL decidea excluderea liberalului din partid, dacă nu își va da singur demisia până mâine la 12:00.

Ce spune Eugen Tomac

„Președintele în marja Consiliului European are diverse întâlniri cu oficiali europene. În cursul zilei respective a avut o întâlnire cu președintele PPE, domnul Manfred Weber, și ulterior după această întrevedere am rămas, membrii delegației, la hotelul la care a avut loc întâlnirea și s-au alăturat cei doi lideri de delegații române, domnul Negrescu și Rareș Bogdan. Domnul Rareș Bogdan este liderul delegației PPE, domnul Negrescu al S&D”, a declarat pentru HotNews Eugen Tomac, europarlamentar și consilier prezidențial.

El spune că discuțiile au avut legătură cu agenda Consiliului European și nu cu formarea Guvernului .

„Nu, nu are nicio legătură, plus că președintele a mai avut întâlniri și cu alți lideri și europarlamentari români și străini în cadrul acestei vizite la Bruxelles. Nu a fost singura”, spune Tomac.

Administrația Prezidențială: „Președintele are în mod constant contacte și schimburi de opinii cu eurooparlamentari”

„Aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European, Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Ulterior, șeful statului și-a continuat discuțiile împreună cu membrii delegației care l-au însoțit, la acestea alăturându-se și alți europarlamentari români, în cadrul unei întâlniri desfășurate la restaurantul unde a avut loc întrevederea”, au transmis reprezentanții Administrației Prezidențiale la solicitarea HotNews.

„În cadrul deplasǎrilor de lucru la Bruxelles, Președintele României are în mod constant contacte și schimburi de opinii cu reprezentanți ai instituțiilor europene, europarlamentari din partidele pro-occidentale și oficiali români, prezenți în același context”, potrivit acestora.