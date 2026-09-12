Ce spune Ilie Bolojan despre o eventuală demisie. Premierul propune o soluție „departe de ideal, dar necesară”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că este necesară încheierea cât mai rapidă a interimatului guvernului său, însă a exclus demisia sa înainte ca un nou cabinet să treacă de votul de învestire al Parlamentului.

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Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan susține că provizoratul la Palatul Victoria poate continua, însă costurile vor fi mai mari pentru români.

„În primul rând, scumpirea împrumuturilor de care finanțarea României este încă dependentă. Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual”, spune primul-ministru.

În al doilea rând, lipsa garanției că viitorul guvern va continua reformele poate avea consecințe asupra ratingului de țară. Un alt considerent invocat de premier în favoarea instalării rapide a unui nou guvern este legat de problemele de natură bugetară.

„În condiții normale, bugetele aprobate ar trebui să acopere cheltuielile până la sfârșitul anului. Din păcate, din incompetență sau premeditat, în unele domenii fondurile prevăzute sunt pe cale să se epuizeze și este absolut necesară rectificarea bugetară. În sănătate și transporturi, de exemplu”, a menționat Bolojan.

„Nu voi abandona țara”

În acest context, el a infirmat speculațiile legate de faptul că ar putea demisiona pentru a-l forța pe președintele Nicușor Dan să grăbească procedurile de numire a unui nou prim-ministru.

„Nu voi abandona țara și, indiferent de greutățile zilnice, îmi voi îndeplini responsabilitățile asumate până când voi putea preda mandatul succesorului meu. Demisia unui premier sau a unor miniștri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza și să blocheze până și activitățile guvernamentale curente. Ar fi iresponsabil”, a spus liberalul.

Acesta spuns că, în lipsa unei desemnări făcute de către președinte, va crește „nervozitatea și neîncrederea”.

Pentru a putea evita costurile, România are nevoie de un guvern de încredere, instalat cât mai repede. Primul pas pentru deblocare este desemnarea de către președintele României a unui premier credibil. Acesta ar urma să-și negocieze sprijinul parlamentar pentru noul guvern. Prelungirea blocajului, degradarea climatului democratic și dezinformările nu fac decât să crească nervozitatea și neîncrederea.

Bolojan amintește că, până acum, PNL a venit cu două variante de soluționare a crizei. Prima a fost ca PSD să-și asume guvernarea, după ce a demis guvernul Bolojan, iar a doua a fost soluția unei rotative. Ambele au fost refuzate de PSD, susține președintele PNL.

„În aceste condiții, o soluție de deblocare, departe de ideal, dar necesară, este un guvern neutru, format din tehnocrați, cu obiective clare și limitate: rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor de închidere a PNRR, elaborarea bugetului pentru 2027, cu menținerea liniei de redresare convenite cu partenerii și finanțatorii României. Dar un autentic guvern de tehnocrați, nu unul cu miniștri controlați din birourile PSD”, a scris Ilie Bolojan.

Totodată, el a reiterat poziția liberalilor de a nu vota un guvern care include PSD.

„Nu este o simplă supărare sau încăpățânare, ci lecția fostei coaliții: PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României și își urmărește doar propriile interese clientelare. România a parcurs un drum greu, semnele redresării încep să apară și nu putem accepta irosirea acestui efort”, a conchis Bolojan.