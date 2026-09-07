Ce spune Kremlinul despre reluarea negocierilor de pace după vizita emisarilor lui Trump

Kremlinul a declarat luni că nu exclude reluarea negocierilor de pace dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, după o vizită a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, însă a precizat că este prea devreme pentru a spune când și unde ar putea avea loc astfel de discuții.

„Nu excludem reluarea formatului tripartit, însă este încă prea devreme să vorbim despre un loc și date exacte”, le-a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform Reuters, AFP și Agerpres.

El a afirmat că „orice încercare (…) constituie fără îndoială un pas către pace” și le-a mulțumit negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au sosit sâmbătă la Moscova, unde s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, iar apoi, pentru prima dată, au mers duminică la Kiev, unde s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Moscova nu a primit încă nicio informație despre contactele de duminică de la Kiev dintre emisarii americani și oficialii ucraineni, a mai spus Peskov.

Potrivit unui înalt oficial al președinției ucrainene, emisarii președintelui american Donald Trump au prezentat noi propuneri „mai eficiente” pentru a pune capăt războiului. Sursa nu a specificat care sunt aceste propuneri.

Eforturile de mediere întreprinse de Statele Unite de la revenirea la putere a lui Donald Trump au condus la mai multe runde de discuții între Moscova și Kiev în 2025, dar acestea nu au reușit să producă rezultate, iar procesul a stagnat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu în februarie.

În timpul negocierilor anterioare, Moscova și Kievul și-au menținut în mare măsură pozițiile, discuțiile blocându-se în special pe problema teritoriilor ucrainene pe care Rusia pretinde că le-a anexat.

Președintele ucrainean a declarat duminică că se teme că războiul ar putea continua în această iarnă, o perioadă critică în care țara riscă să se confrunte cu un alt atac devastator rusesc asupra sectorului său energetic.