Ce spune Kremlinul întrebat de următoarea întâlnire între Trump și Putin. Locul surpriză unde poate avea loc

SUA și Rusia nu au ajuns încă la niciun acord cu privire la o posibilă vizită a președintelui american Donald Trump în Rusia, inclusiv la o eventuală vizită la Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de stat rusă Tass.

Discuția despre o întâlnire în Rusia a apărut după ce consilierul de la Kremlin, Iuri Ușakov, a declarat presei că Trump și-a exprimat admirația pentru Muzeul Ermitaj în timpul recentei sale convorbiri telefonice cu Putin de duminică. În replică, președintele rus a afirmat că Trump are o invitație permanentă de a vizita Rusia.

Întrebat marți dacă președintele rus Vladimir Putin l-a invitat pe omologul său american să viziteze orașul său natal și Ermitajul, Peskov a răspuns: „Nu există acorduri concrete în această privință în acest moment.”

Trump a vizitat Sankt Petersburg, cunoscut pe atunci sub numele de Leningrad, în 1987, când a călătorit în Uniunea Sovietică pentru discuții privind potențiale proiecte de construcție a unor hoteluri în Moscova și Leningrad.

Ce este Ermitaj

Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg este unul dintre cele mai mari şi vechi muzee din lume. El a fost deschis publicului la 5 februarie 1852, potrivit Radio România.

Din complexul Emitraj face parte Maiestuosul Palat de Iarnă, care găzduia reședința țarului și a Dinastiei Romanovilor. Din complex mai fac parte Micul Ermitaj și Teatrul Ermitaj și alte cinci palate.

Ermitajul a fost fondat în 1764, când Ecaterina a II-a a achiziționat 225 de tablouri ale principalilor reprezentanți ai artei Europei Occidentale. Muzeul numără azi peste 3 milioane de obiecte, dintre care numai o mică parte poate fi expusă în același timp.