Ce spune Netanyahu despre armistițiul dintre Israel și Liban: Ocazie pentru o „pace istorică”

Armistițiul de zece zile pe care Israelul l-a acceptat cu Libanul oferă o ocazie de „pace istorică” cu acest stat, a declarat joi seară premierul israelian Benjamin Netanyahu, reamintind totuși exigența sa privind dezarmarea grupării libaneze pro-iraniene Hezbollah drept o condiție prealabilă pentru orice acord.

„Avem ocazia unui acord de pace istoric cu Libanul”, a declarat Netanyahu, care a precizat că forțele armate israeliene vor „rămâne în sudul Libanului într-o fâșie frontalieră de 10 km adâncime”, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Benjamin Netanyahu și președintele libanez Joseph Aoun au fost de acord cu un armistițiu de zece zile începând cu ora 21:00 GMT (00:00 în România). Acest acord „va include (mișcarea islamistă libaneză) Hezbollah”, a adăugat el ulterior.

Donald Trump a mai anunțat că îi va invita pe liderii libanez și israelian la Washington, dar nu a evocat niciun calendar.

Nu a existat niciodată o întâlnire oficială între un premier israelian și un președinte libanez în exercițiu, notează AFP.

Discuții directe au avut loc marți la Washington între ambasadorii celor două țări, primele de acest gen din 1993.

Joseph Aoun a respins joi solicitarea unui contact direct cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, a declarat o sursă oficială pentru AFP, înainte de anunțurile lui Donald Trump.

Totuși, președinția libaneză a confirmat un apel joi cu secretarul de stat american Marco Rubio, afirmând că președintele Aoun i-a „mulțumit pentru eforturile Washingtonului în vederea unui armistițiu” cu Israelul.