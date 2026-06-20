Ce spune Nicușor Dan despre amânările repetate ale lui Veștea de a depune lista de miniștri și programul de guvernare

Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat de trei ori depunera listei miniștrilor și a programului său de guvernare. Aflat la Istanbul, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă Veștea i-a spus motivul.

„Are 10 zile, au trecut vreo 6 sau 7. E responsabilitatea dumnealui si pe cabinetul de miniștri și pe program să vină în fața parlamentului”, a declarat Nicușor Dan, de la Istanbul, întrebat de jurnaliști dacă Adrian Veștea i-a spus de ce a amânat trimiterea listei de miniștri și programul de guvernare și dacă are convingerea că nu-și va depune mandatul.

Veștea urma să depună miercuri, apoi joi, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri propuși.

Joi, a anunțat o nouă amânare – pentru ziua de luni.

„Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai al românilor și restabilirea echilibrului bugetar”, a scris joi Veștea, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.