Adrian Veștea, după ce a anunțat de două ori că depune lista de miniștri și programul: Nu e momentul pentru decizii luate sub presiunea urgenței

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a afirmat joi că nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței și va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid privind programul de guvernare.

Veștea urma să depună miercuri, apoi joi, la Parlament, programul de guvernare și lista de miniștri propuși.

Acum, a avut loc o nouă amânare, pentru ziua de luni, când Veștea ar urma să depună cele două componente fundamentale ale unui nou guvern: lista de miniștri și programul de guvernare. Apoi, va trebui convocată o ședință a Birourilor Permanente Reunite (BPR) ale Camerei Deputaților și Senatului, în care conducerile celor două camere vor stabili calendarul pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură.

„Seriozitatea și echilibrul sunt principiile care trebuie să ne ghideze în această perioadă. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai al românilor și restabilirea echilibrului bugetar”, a scris joi Veștea, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Premierul desemnat a adăugat că înțelege așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică și își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei cabinetului.

„Românii își doresc soluții și rezultate. Însă discutăm despre viitorul Guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României. Îmi asum continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale. Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție sau de grabă. Cu seriozitate și echilibru – valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului”, a mai scris Veștea, în mesajul său.

Decizia PSD „se mai lasă așteptată”. Anunțul lui Grindeanu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, joi, că social-democrații vor stabili în Consiliul Politic Național dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veștea.

„Am tot respectul pentru Adrian Veștea. Este un om pe care îl cunosc de câțiva ani, este un om care a câștigat de câteva ori uninominal alegeri: la Consiliul Județean Brașov, a fost și primar. E un om care în acest moment este desemnat premier al României. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veștea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu (în Guvernul condus de Adrian Veștea – n.red.) se va mai lăsa așteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului”, a declarat Grindeanu, potrivit Agerpres.

„Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aș dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Național și să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veștea”, a precizat președintele social-democraților.

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Surse din partid au declarat pentru HotNews că ședința Consiliului Național a fost convocată pentru a decide dacă PSD va mai intra la guvernare și în ce formulă.

Grindeanu le-a transmis parlamentarilor PSD ca refuză să mai facă majorități ca USR și UDMR, după ce Uniunea a decis să nu susțină Guvernul Veștea, chiar dacă social-democrații se bazau pe voturile lor.

„Sunt unii domni care au spus mai întâi că susțin un guvern tehnocrat, după care au făcut ședință și au spus că vor guvern politic”, a spus liderul PSD despre PNL și USR, în ședința de miercuri, conform surselor HotNews.

„Apoi, alți domni au spus că votează Guvern politic și apoi au făcut ședința și au spus că nu mai susțin”, le-a transmis Grindeanu colegilor, făcând referire la UDMR.

„Dacă vom mai face Guvern, vom face fără USR. Și am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR după modul în care s-au comportat in ultimele zile”, a mai spus liderul PSD, în ședința grupurilor parlamentare ale PSD.

Tot duminică, la PNL are loc un congres extraordinar de alegeri convocat de Ilie Bolojan, pentru reconfigurarea conducerii partidului.