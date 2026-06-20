Nicușor Dan, alături de Erdogan la Istanbul pentru corveta care intră în dotarea Forțelor Navale Române

Președintele Nicușor Dan se află sâmbătă la Istanbul, împreună cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.

Nicuşor Dan este însoţit la Istanbul de către Cătălin Predoiu şi Radu Miruţă. Ceremonia are loc la Şantierul Naval Istanbul și a început cu intonarea imnurilor.

14:25

Nicușor Dan: „Această nava va contribui la securitatea regională”

„E o mare eonoare să fiu astăzi la Istanbul, împreună cu dvs, domnule președinte. E un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea corvetei Contraamiral August Roman”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că nava va contribui la securitatea regională.

„Domnule președinte, parteneriatul dintre Turcia și România este un parteneriat solid, trăim în plan internațional momente tensionate, în care securitatea devine extrem de importantă”, a spus Nicușor Dan, care a subliniat că există oportunități importante de producție România-Turcia.

Corveta ușoară din Turcia a fost cumpărată de MApN pentru Forțele Navale Române în decembrie 2025, pentru 223 milioane de euro.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu președinte Recep Tayyip Erdoğan, „pentru a discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie”.

„Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre”, a anunțat vineri Administrația Prezidențială.

Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin – și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele, potrivit sursei ctate.