Ce spune primarul Ciucu despre protestul AUR. „Nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franța”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, că nu are cunoștință despre o solicitare a AUR privind organizarea unui protest, sâmbătă, în Parcul Izvor, edilul adăugând că o asemenea cerere ar trebui soluționată de către o comisiei din primărie, nu de către el personal.

„Eu nu ştiu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizaţie. Nu am văzut. Întrebaţi-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut astfel de autorizaţie”, a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, întrebat dacă a avizat manifestaţia de sâmbătă din Parcul Izvor, potrivit News.ro.

Primarul Ciucu invocă și meciul de fotbal România – Polonia

El a precizat că autorizarea manifestațiilor nu se dispune în mod arbitrar de către primarul general, ci de către o comisie specializată. Totuși, primarul Ciprian Ciucu a spus că i s-a adus la cunoștință că pe rețelele de socializare circulă îndemnuri la proteste violente, iar de acest lucru trebuie ținut seama, precum și de faptul că, tot sâmbătă, jandarmii vor trebui să supravegheze și meciul de fotbal dintre Polonia și România, din Liga Națiunilor.

„Ştiu că e un meci foarte important. Până acum, s-a cerut avizarea unor evenimente culturale, nu protest, din câte am înţeles, și acești specialiști au spus că au identificat pe reţele de socializare fel şi fel de îndemnuri la proteste violente. Şi ei fac aceste recomandări, comisia ia decizii, în baza acestor recomandări. Deci nu primarul ia decizia. Dacă ar fi decizia mea, nu aş fugi de ea şi ar fi foarte simplă, dar o comisie din specialişti evaluează foarte clar care este situaţia, pentru că nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa. Nu vrem acest lucru, cred”, a spus Ciucu.

Primarul a adăugat că mai sunt şi alte zile în care se pot organiza proteste sau evenimente culturale.

„Din câte am înţeles, din cauza meciului, unde se adună mase mari de oameni, pot apărea violenţe. Şi treaba comisiei acesteia este fix de a proteja vieţi, de a proteja integritatea fizică, de a nu avea maşini şi magazine vandalizate. Asta fac oamenii din comisie. Dacă alţii vor altceva, nu ştiu ce să zic”, a menţionat primarul Capitalei.

Despre acuzaţiile lui George Simion că preşedintele Dan s-ar fi informat în legătură cu autorizaţia pentru acest protest şi în legătură cu detaliile pentru acest protest, Ciprian Ciucu a spus: „Habar n-am despre ce vorbeşte domnul Simion. Întrebaţi-l pe dânsul şi nu ştiu ce înseamnă consilierii mei. Consilierii mei personal, extrem de puţin, probabil. Consilierii generali din PNL, habar n-am dacă am vorbit cu careva dintre ei”.

Acuzațiile lui George Simion

Într-un mesaj video postat miercuri, pe Facebook, președintele AUR, George Simion a afirmat că „România anului 2026 este o ţară unde protestele opoziţiei sunt interzise fără motivaţie şi o ţară unde alegerile sunt anulate când nu câştigă cine trebuie, o ţară unde presa este cumpărată, interzisă sau intimidată şi unde justiţia răspunde la comenzile sistemului”.

Preşedintele AUR mai transmite că este datoria sa, ca lider al opoziţiei, să fie în stradă alături de români, el anunțând că va fi prezent la protestul programat pentru sâmbătă, indiferent dacă va fi aprobat sau nu.

„Dacă vreo instituţie a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele. Fac totuşi un apel la toate instituţiile statului român să ofere ajutor în desfăşurarea protestului în bune condiţii, fără intimidări şi fără provocatori veniţi din partea sistemului. Fac un apel şi la români. Sâmbătă, în ziua protestului, e lăsatul secului pentru credincioşii creştini ortodoxi. Nu abdicăm de la principiile noastre, dar nici nu dăm prilejul unora să-şi facă jocurile. Nu vom răspunde atacurilor şi violenţelor la care suntem supuşi tot prin violenţă”, a completat Simion.