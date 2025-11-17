Ce spune primarul comunei din Delta Dunării unde un sat a fost evacuat după un atac rusesc în apropiere

Ceatalchioi este comuna din care face parte Plauru, satul evacuat. Tudor Cernega, primarul din Ceatalchioi, confirmă evacuarea a 15 oameni și spune că „prioritatea o reprezintă siguranța localnicilor și a salvatorilor”.

„E pericol de explozie. Am evacuat 15 persoane, care sunt la primărie în acest moment. La ora 12 o să le dăm o masă caldă. Avem acolo dispensar și tot ce trebuie. Acum încercăm să evacuăm animalele din gospodării. Am evacuat doar zona din Plauru”, a spus, pentru HotNews, Tudor Cernega, primarul comunei Ceatalchioi.

Perimetru de 2 kilometri

Cernega a detaliat că cei de la IGSU au securizat un perimetru de 2 kilometri și nu mai permit accesul. Nava încărcată cu GPL se află pe partea ucraineană, ancorată la mal, spune primarul.

Dacă situația nu va fi soluționată și pericolul va rămâne în continuare, persoanele evacuate vor fi cazate în primărie și la rudele pe care le au în restul comunei Ceatalchioi, a mai spus primarul.

„Avem saltele la primărie. Unii dintre ei au casă la Tulcea, iar alții vor locui la rudele din Ceatalchioi”, a încheiat primarul.

Reprezentanții ISU Tulcea au transmis, pentru HotNews, că circulația a fost restricționată dinspre Chilia și Tulcea.

„În acest moment nu mai sunt persoane în localitate. Situația este monitorizată de autorități, la fața locului fiind un echipaj de pompieri și o autospecială de stingere. Prioritatea o reprezintă siguranța localnicilor și a salvatorilor”, a declarat într-un dialog cu HotNews Cristina Profir, purtător de cuvânt al IGSU Tulcea.