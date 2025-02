Ce spune șeful CFR Călători despre cele peste 200 de trenuri suspendate: Le voi pune la loc doar dacă am convingerea că nu vor merge goale/Suntem o companie pe profit, nu o gaură neagră

Tren CFR Calatori in ceata (foto Vlad Barza)

CFR Călători a aplicat în ianuarie cea mai drastică reducere a numărului de trenuri din ultimii ani, iar șeful companiei susține că acele garnituri circulau „cu doi-trei călători” și că eliminarea acestor trenuri a generat economii de peste 25 milioane lei în prima lună. În ce condiții ar putea să circule din nou unele trenuri suspendate?

CFR Călători susține că a suspendat trenuri în care nu urca aproape nimeni

Au fost suspendate în ianuarie aproximativ 240 de trenuri dintre cele 1.240 care circulau pe zi, iar 30% dintre ele circulau în weekend. Șeful CFR Călători, Traian Preoteasa, a spus – într-o conferință de presă – că au fost anulate mai puțin de un sfert dintre trenuri și s-a decis suspendarea din cauză că acele trenuri „nu aveau mai mult de doi-trei călători” și generau cheltuieli mari în weekend, din cauza orelor suplimentare ce trebuiau plătite.

Aceste suspendări au dus, în luna ianuarie, la reduceri ale cheltuielilor cu 25-30 milioane lei. „Bugetul nu va mai fi întocmit pe pierdere. Fie că ne place, fie că nu, anularea facilităților pentru studenți ne costă în buget venituri de 200-225 milioane lei și trebuie or să găsim venituri în altă parte, or să reducem cheltuielile”.

Vor urma, probabil și alte suspendări de trenuri, însă vor fi reintroduse unele în circulație. „O să mai scoatem trenuri, o să mai și băgăm, va fi o dinamică”, spune Preoteasa. El a mai spus că CFR Călători este pe o piață concurențială, iar un tren nu poate fi profitabil dacă nu urcă în el călătorii.

Din toate cele opt regionale au fost „tăiate” trenuri, însă șeful CFR Călători spune că s-au eliminat după o analiză legată de cheltuieli, costuri și număr de pasageri, iar fiecare regională a ales să suspende trenurile cel mai puțin utilizate. Preoteasa a insistat că trenurile sunt „suspendate” și NU anulate, fiindcă anulare ar însemna că NU vor mai repuse niciodată în circulație.

Cum ar putea fi repuse trenurile în circulație? În ce condiții? „Dacă o regională, oricare ar fi ea, îmi face dovada că un anumit tren are solicitări, venite de la Consiliul Județean, sau de la primării, și are 20 sau 30 de călători, sau măcar zece călători, acel tren va fi repus în circulație (…) Nu le voi pune la loc decât dacă am convingerea că nu vor merge goale”.

L-am întrebat pe Traian Preoteasa dacă sunt șanse ca măcar câteva zeci dintre trenurile suspendate să fie repuse în circulație în următoarele luni. „Trebuie să mă convingă colegii mei. Nu am nimic împotrivă. Nu este făcută cu rea intenție, nu vreau să tai veniturile oamenilor și nici să dau oameni afară. Interesul nostru ține de echilibrul companiei, eu vreau să păstrez personalul și chiar voi face angajări”.

„Nu mai vrem să fim priviți ca o gaură neagră”

Șeful CFR Călători a insistat mult în conferința de presă pe ideea ca operatorul feroviar de stat să facă profit cu orice preț cât va fi el la conducere: „Insist pe acest mesaj, nu mai suntem o gaură neagră sau gaură gri, suntem o companie pe profit și vrem să fim tratați precum o companie pe profit”.

Traian Preoteasa a spus că, după zece ani în care pierderile CFR Călători au fost „de ordinul sutelor de milioane”, 2024 a fost un an în care compania a avut un profit de 15 milioane de lei, „ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii zece ani”.

Preoteasa spune că vrea „să țină societatea în echilibru” și că scopul este ca CFR Călători să rămână o companie pe profit, până la plecarea lui. „De unde vom tăia, ce vom face, vom vedea…” spune Preoteasa, care precizează că o prioritate va fi și păstrarea locurilor de muncă.

Șeful companiei a spus că acest profit a fost obținut fiindcă s-a aplicat un set de măsuri care să ducă la reducerea cheltuielilor, iar suspendarea trenurilor a fost esențială.

Compensația primită de la statul român de către companie a fost anul trecut de peste 2 miliarde lei. Oficialul companiei spune că salariile, bonurile de masă și veniturile din ore suplimentare vor fi plătite la timp.

Anulările au afectat mai multe linii pe care oamenii fac naveta cu trenul, iar cea mai mediatizată a fost anularea a șase trenuri din 14 între București Progresu și Giurgiu, linie redeschisă în vara lui 2024, după 19 ani în care nu s-a mai circulat.

Sindicaliștii feroviari au amenințat cu proteste care ar putea culmina cu oprirea totală a lucrului, dacă nu vor fi repuse în circulație trenurile anulate. Ei au spus că aceste anulări sunt nejustificate.