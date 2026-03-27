Ce spune șeful Ford despre viitorul mașinilor cu cutie de viteze manuală și aliatul lor neașteptat: papa

Jim Farley, directorul general al Ford, afirmă că mașinile cu trei pedale și cutie de viteze manuală au încă un loc „sacru” în gama producătorului auto din Detroit, relatează Business Insider.

„Oferim cutie manuală deoarece unii oameni chiar iubesc să conducă astfel de mașini. Le place să fie conectați la automobil”, a declarat Farley într-un comunicat pe care Ford l-a trimis jurnaliștilor de la BI.

Site-ul financiar observă că aceste comentarii ale șefului Ford evidențiază o diviziune mai amplă în industria auto: pe măsură ce mașinile de performanță devin mai rapide și mai avansate tehnologic, unii producători auto renunță complet la transmisiile manuale, în timp ce alții le păstrează pentru un public tot mai restrâns, dar pasionat.

Marele rival al Ford e de altă părere

General Motors, marele rival al Ford din Detroit, se află ferm în categoria producătorilor care cred că viitorul e fără cutie manuală. GM a încetat să mai ofere o Corvette cu transmisie manuală atunci când a introdus actualul model cu motor central în 2020.

Invocând ani de cerere în scădere, directorii companiei au arătat puțin interes pentru readucerea ambreiajului. „Nu avem niciun plan să discutăm despre o transmisie manuală”, a declarat Tony Roma, inginer-șef pentru mașini de performanță la GM, într-un interviu acordat chiar zilele trecute la „12 Hours of Sebring”.

„Mașina este mai rapidă și, în esență, mai bună cu transmisia pe care o producem”, a subliniat el.

Ford, în schimb, a continuat să ofere opțiuni manuale pentru autoturisme destinate pasionaților, precum Ford Mustang GT, Ford Mustang Dark Horse și SUV-ul off-road Ford Bronco.

„Atâta timp cât clienților le pasă atât de mult, vom continua să le construim”, a spus Farley în comentariile făcute pentru BI.

Jim Farley, CEO Ford, Foto: Bill Pugliano / Getty images / Profimedia

Șeful Ford spune că papa Leon e fan al schimbătorului manual de viteze

El a povestit că o călătorie recentă la Vatican i-a întărit convingerea în favoarea transmisiei controlate de șofer.

„Când m-am întâlnit cu Papa Leon, acesta mi-a împărtășit o poveste interesantă despre faptul că, mai devreme în viața sa, a deținut un Fusion cu transmisie manuală”, a spus Farley. „Asta spune ceva; nu este vorba de nostalgie. Este vorba despre implicare. Sunt distractive”, a adăugat el.

La nivelul întregii industrii, numărul opțiunilor manuale este în scădere. Doar 24 de modele din SUA din anul de fabricație 2026 oferă transmisie manuală, potrivit unui bilanț recent realizat de Dub Magazine, iar această listă se schimbă în continuare.

Toyota și BMW renunță luna aceasta la modelele sport Toyota Supra și BMW Z4, inclusiv la versiunile cu transmisie manuală.

