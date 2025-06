Ce spune un deputat USR despre faptul că primea bani de chirie de la stat, deși încasa mii de euro din închirierea apartamentelor sale din București

Pe lista parlamentarilor care încasează sume importante de la stat pentru chirie, deşi deţin locuinţe în Bucureşti sau Ilfov, se află și deputatul USR George Gima, potrivit investigaţiei publicate de Europa Liberă.

Investigaţia publicată pe 11 iunie 2025 de Europa Liberă a scos la iveală că 270 din cei 331 de deputaţi beneficiază de deconturi pentru chirie în Bucureşti. Însă unii dintre cei 270 deţin deja locuinţe în Capitală sau în jdueţul Ilfov. Mai mult, o parte dintre aceştia sunt persoane înstărite cu afaceri în imobiliare.

Este și cazul deputatului USR George Gima care deține trei apartamente în București, la două dintre acestea fiind co-proprietar (50%) cu actorul Marius Manole, potrivit dobrogealive.ro.

Declarația de avere a lui Geroge Gima, depusă în iunie 2025 pentru anul fiscal 2024, arată că toate cele trei apartamentele din București au fost închiriate. Cel mai mult a încasat din chirii pe apartamentul la care este singur proprietar, peste 10.700 de euro în anul 2024.

De la celelate două apartamente a încasat suma de aprox. 10.600 de euro (cota de 50%). Așadar, în 2024, Gima a primit din chirii peste 21.000 de euro și, cel mai probabil, aceleași sume le-a încasat și în primele cinci luni ale acestui an, până în momentul publicării investigației.

Asta în timp ce deputatul USR a încasat lunar de la stat 4.000 de lei lunar pentru a-și plăti o chirie în București.

Reacția deputatului

Vineri, pe 13 iunie, George Gima a anunțat că renunță la indemnizația de cazare primită de la Parlament. De asemenea, el a precizat că imobilele deținute în București sunt închiriate, cu plata taxelor la zi.

„Aceste indemnizații nu se acordă în functie de patrimoniul deținut, ci de ceea ce spune legea: a fi ales în circumscripție din afara Bucureștiului și a nu avea domiciliul în Bucuresti”, a spus Gima.

El a mai precizat că „în ceea ce privește cheltuirea responsabila a sumelor forfetare alocate parlamentarilor, pot spune ca de la început de mandat pana în prezent am încasat cca 75% din suma totala alocată. Diferența neîncasata este mult mai mare față de suma încasata pentru cazare”.

Deputatul USR mai spune că faptul că nu a depus de la început o cerere de renuntare la cazarea plătită de stat „este o greseala, în mod cert”.

Ce alți deputați au beneficiat de bani de la stat

Potrivit Europa Liberă România, din totalul de 270 de deputați care beneficiază de bani de cazare, 20 au proprietăți chiar în Capitală sau prin împrejurimi.

Șase deputaţi PSD locuiesc în Capitală şi primesc decont pentru chirie în limita a 50% din indemnizaţia brută. Și de la AUR sunt tot șase deputați. Doi parlamentari în aceeași situație fac parte din PNL, și câte un parlamentar din POT și SOS România.

Este cazul și lui Mugur Mihăescu, înscris în AUR în 2022. El are trei terenuri și o casă de aproape 800 de metri pătrați în Voluntari, județul Ilfov. Din declarația de avere rezultă că are și numeroase bunuri de valoare. În aceeași situație se află și Silviu Florin Oancea. Are nu una, ci sunt 5 case în județul Ilfov. Dar și 7 mașini.

De la PSD, Adrian Câciu, fost ministru, actual deputat, primește bani de cazare, deși are un apartament în Capitală. și liberalul Florin Roman este unul dintre beneficiari. Cu o casă de 311 mp în Voluntari, Ilfov.

Grindeanu le-a cerut colegilor din PSD să renunțe la facilitate

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat în urma investigaţiei. „Le-am cerut tuturor colegilor parlamentari să renunţe de urgenţă la sumele provenite din deconturi ale chiriei în condiţiile în care au o proprietate în Capitală!”, a transmis Grindeanu, într-o postare pe Facebook, potrivit Pagina de Media.

Liderul PSD a mai spus că „aceste deconturi nu îşi găsesc vreo justificare în condiţiile în care, în aceste zile, discutăm despre măsuri pentru reducerea deficitului bugetar şi a cheltuielilor publice!

„Îmi doresc ca parlamentarii social-democraţi să fie primii care dau un exemplu de cumpătare şi de restrângere a cheltuielilor ce implică bani publici, chiar dacă legea permite astfel de deconturi!”, a mai afirmat Grindeanu.

În același mesaj publicat vineri, Grindeanu a mai transmis că a solicitat ca legea care permite decontarea acestor cheltuieli să fie modificată, în regim de urgenţă, în această sesiune parlamentară, „astfel încât astfel de deconturi să nu mai fie posibile”.