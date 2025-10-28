Ce știe Nicușor Dan grav și nu vrea să spună și cetățenilor. „Biografia completă a lui Călin Georgescu”

„Eu cred că doar faptul că noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale face ca oamenii încă să îl crediteze pe acest personaj”, a spus Nicușor Dan despre Călin Georgescu. Președintele tocmai ne-a anunțat că ne ascunde ceva important, ceva grav, ceva ce avem dreptul să știm.

Nicușor Dan a oferit un interviu jurnalistului Sebastian Zachmann, cu ocazia relansării site-ului „Cotidianul”. Interviul video are o oră. Îl puteți urmări aici. Site-ul a prezentat pe larg conversația, una interesantă. Dar e imposibil să oferi o „contabilitate” a întregii discuții.

La un moment dat, în transcrierea părții a doua, jurnalistul îl întreabă pe președinte:

– Lui Călin Georgescu îi vedeți un sfârșit de carieră politică?

– Desigur, da.

– Da?

– Eu cred că doar faptul că noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale face ca oamenii încă să îl crediteze pe acest personaj.

Am crezut că e un „teaser”. Că, într-o altă parte a transcrierii interviului, urmează ca președintele să spună ce elemente nedescoperite public din biografia lui Călin Georgescu sunt atât de evidente încât l-ar descalifica.

Pe înregistrarea video a interviului se vede însă că asta e tot.

Care „noi”?

Președintele a spus exact ce a transcris Cotidianul și gata. Este ultima afirmație a lui Nicușor Dan din interviu. Apoi se încheie discuția, jurnalistul mulțumindu-i șefului statului pentru participare.

„Noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei” și de aceea „oamenii încă îl creditează pe acest personaj” e fraza pe care o aștepți de la oricine, dar nu de la un om care vine din societatea civilă și a luptat realmente, ani în șir, împotriva abuzurilor statului.

Cum adică „Noi nu am dat”? Care „noi” nu am dat informații și nici nu vrem, măi băiete, să vi le dăm? Noi, statul? Noi, serviciile secrete? Acestea sunt singurele care s-ar putea exprima misterios fără să își depășească fișa postului. Serviciile sunt delegate ca să păstreze secrete. În numele lor vorbește Nicușor Dan?

Călin Georgescu și construcția sistemului

În spațiul public s-a discutat mult despre posibilitatea ca „politicianul” Călin Georgescu să fie creația unor servicii secrete românești, cel puțin în perioada în care oul a fost clocit. Georgescu a lucrat în străinătate înainte de 1989, într-o perioadă în care foarte puțini români aveau acest privilegiu.

Nimic nu a putut fi dovedit. Teoria conspirației a continuat să se hrănească din sentimentul că lipsesc zale din lanțul poveștii.

Acum, președintele României vine și spune: Știm noi ceva despre Georgescu, da nu vă zicem. Adică ne ascundeți.

Ce știți voi despre Georgescu și ar putea conta? Dacă ziceți că a venit de pe Marte nu pierde niciun vot. Poate că dacă arătați că Georgescu a fost „legitimat” în echipa sistemului, adică exact în zona pe care el o atacă, asta poate că l-ar afecta. Iar George Simion, care abia așteaptă ocazia, ar profita.

Asta dacă știți cu adevărat ceva. Că e posibil și să aruncați la plesneală, știind că SIE, SRI sau serviciile Armatei nu vor accepta să scoată posibila legitimație din sertar, că nu se știe când mai e nevoie să fie șantajat. Oribil episod, dacă n-ar fi amuzant.

Cinci luni au fost suficiente

Oribil e că a durat puțin până când ONG-istul Nicușor Dan a fost împăturit în secretele Palatului Cotroceni. „Cinci luni au trecut”, așa cum Dan însuși a ținut să-l corecteze pe jurnalist, care spusese că e președinte de jumătate de an.

În doar cinci luni, Nicușor Dan apreciază drept normal ca „Noi să știm” și „Voi să nu știți” ceva important. Ceva ce ține de dreptul oamenilor de a cunoaște dacă persoane din stat au atacat statul. Că asta ne-a spus CSAT: România a fost atacată.

Iar Nicușor Dan crede că noi chiar am ajuns în faza în care acceptăm că Palatul Cotroceni are dreptul să știe, iar cetățenii să nu știe ceva vital. Asta e amuzant.