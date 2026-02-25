Ce sunt „comunitățile de energie” și cum pot ajuta dezvoltarea satelor din România

Cum ar arăta tranziția energetică dacă ar începe din interiorul comunităților și dacă energia produsă local ar rămâne, în mod real, în beneficiul locuitorilor? Aceasta este întrebarea de la care pornește o analiză InfoClima.ro care vorbește despre conceptul de „comunități de energie”.

România are peste 500 de milioane de euro alocate prin PNRR pentru comunități de energie, însă miza nu ține doar de instalarea unor panouri sau turbine. Întrebarea importantă este cine decide, cine controlează proiectele și cine rămâne cu beneficiile.

În modelul clasic, investițiile în energie regenerabilă sunt realizate de companii private, iar scopul de bază este rentabilitatea financiară. Într-un model comunitar, lucrurile arată diferit, deoarece cetățenii, administrația locală sau cooperativele devin coproprietari, iar profitul este reinvestit pe plan local.

Energia nu mai este doar infrastructură, ci devine un activ economic al comunității. Veniturile pot alimenta bugetul local, iar electricitatea produsă poate reduce costurile pentru iluminat public, școli sau alte servicii. Aceste economii creează „spațiu” bugetar pentru alte investiții și pentru o redistribuire mai eficientă a resurselor, se mai spune în analiză.

Exemplele din alte state europene arată că diferența nu ține doar de tehnologie, ci de modul de organizare. Panourile și turbinele pot fi aceleași, dar impactul depinde de ceea ce specialiștii numesc „software social”, adică regulile, forma de guvernanță și mecanismele de participare. Un proiect produce dezvoltare durabilă atunci când comunitatea este implicată atât în procesul de decizie, cât și în distribuirea rezultatelor.

În analiză se mai explică faptul că în mediul rural, astfel de inițiative pot avea un efect suplimentar, și anume creează un proiect comun în jurul căruia oamenii cooperează. Dezvoltarea și gestionarea unui proiect energetic presupun acumularea de competențe, de la înțelegerea legislației până la capacitatea de negociere cu furnizori sau autorități. În timp, administrațiile locale pot deveni mai proactive și mai capabile să pornească investiții noi.

Mai există un câștig în cazurile în care energia este deținută local. Profiturile nu se mai duc în altă parte și ele pot finanța alte proiecte de dezvoltare.

Pentru România, sprijinirea proiectelor deținute local poate însemna:

consolidarea capacității administrative în mediul rural;

crearea unor economii locale mai reziliente;

stimularea participării civice;

reducerea vulnerabilității asociate poziției periferice.



