Ce sunt „orașele burete” și care sunt avantajele lor într-o lume în care apa devine un lux

Într-o lume cu tot mai multe valuri de căldură. furtuni și ploi torențiale, presiunea pusă pe orașe este din ce în ce mai mare. O analiză InfoClima.ro explică în ce mod orașele viitorului trebuie să se schimbe, pentru a ajunge să stocheze, să filtreze și să refolosească apa de ploaie.

Un „oraș burete” (sponge city) este un concept urbanistic și de infrastructură ecologică dezvoltat în China acum un deceniu și preluat treptat și de alte țări. Ideea de bază este ca orașul să funcționeze precum un burete: să absoarbă, să stocheze, să filtreze și să refolosească apa de ploaie, reducând astfel riscul de inundații și îmbunătățind gestionarea resurselor de apă.

De ce sunt bune „orașele burete”

Absorb și stochează apa de ploaie pentru că spațiile verzi, acoperișurile verzi și grădinile de ploaie permit infiltrarea apei în sol. Pentru a crește suprafața spațiilor verzi, „Orașele burete” încurajează desigilarea extensivă, adică înlăturarea betonului și înlocuirea lui cu arbori și/sau suprafețe permeabile.

Reduc inundațiile prin crearea unor spații, cum ar fi șanțurile înierbate și grădinile de ploaie situate de-a lungul drumurilor și în apropierea clădirilor, care să stocheze și mai apoi să elibereze treptat apa de ploaie.

Reutilizează apa, ceea ce scade dependența de surse externe de apă. Apa poate fi colectată de pe acoperișuri sau alte suprafețe și folosită ulterior pentru irigații, spălarea străzilor sau alimentarea toaletelor. „Orașele Burete” încurajează refolosirea apei gri – apa folosită la toalete și irigații, care poate fi tratată și reutilizată în scopuri care nu necesită apă potabilă. ‍

Cresc calitatea vieții și a esteticii urbane, pentru că zonele verzi nu doar că gestionează eficient apele pluviale, dar oferă și zone de recreere, reduc efectul de seră și contribuie la creșterea biodiversității. În plus, solul și plantele filtrează apa pluvială de scurgere înainte ca ea să ajungă în alte surse naturale de apă.

O soluție pentru vremurile cu apă puțină

Orașele burete par a fi o soluție pentru secetă și lipsa de apă. Relația dintre economie și ecologie în orașele burete este profund interconectată, cele două aspecte întărindu-se reciproc: orașele burete valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ecologică și aducând beneficii economice substanțiale prin reducerea inundațiilor, creșterea valorii proprietăților și îmbunătățirea calității vieții urbane. Resursele ecologice de apă sunt esențiale pentru dezvoltarea economică – dacă sunt epuizate, acestea limitează creșterea populației și viabilitatea urbană.

Chiar dacă orașele burete necesită investiții inițiale ridicate, studiile arată că costurile implementării DezIR sunt compensate de beneficii pe termen lung legate de reducerea riscului de inundații și de creșterea rezilienței urbane prin reducerea semnificativă a scurgerilor de apă și îmbunătățirea calității apei.

DezIR este o strategie de dezvoltare durabilă de gestionare a apelor pluviale care folosește sau imită procesele naturale: infiltrarea, evapotranspirația și reutilizarea apei.

În cazul orașelor care au implementat DezIR, debitul maxim a scăzut cu 15%, volumul anual al scurgerilor cu 40%, iar poluarea cu cel puțin 60%, spre deosebire de orașele care nu au luat măsuri DezIR și al căror volum anual de scurgeri a crescut cu 120%, arată un studiu din 2016.

Canalizarea nu face față timpurilor cu extreme meteo

În România, majoritatea rețelelor de canalizare urbane sunt de tip unitar, similar cu multe alte țări, și de cele mai multe ori nu au fost dimensionate pentru extremele meteo din prezent – ceea ce duce la inundarea frecventă a acestora. Și chiar și atunci când canalizarea face față, ne confruntăm cu apariția unor solicitări hidraulice suplimentare ale stațiilor de epurare.

Deseori acestea nu au capacitatea necesară preluării volumului de ape uzate din timpul unor evenimente de ploaie torențială, fiind nevoite să deverseze direct în emisari, cu urmări negative asupra corpurilor de apă locale ca urmare a creșterii bruște de debit și a creșterii gradului de poluare.

Pe de altă parte au loc dereglări ale proceselor din stațiile de epurare cu urmări negative asupra funcționării și a consumului energetic. Nici sistemele separative de canalizare a apelor pluviale nu sunt lipsite de probleme, așa cum o demonstrează experiența țărilor care dețin un număr semnificativ de astfel de sisteme de canalizare.

Citește analiza completă pe InfoClima.ro

Sursa foto: Dreamstime.com