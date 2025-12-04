Donald Trump, considerat un „dușman al Europei” de locuitorii din nouă țări. Ce stat crede cel mai mult că riscă un război cu Rusia

Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, iar că președintele american Donald Trump este un „dușman al Europei”, arată un sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent, potrivit News.ro.

Sondajul a fost realizat la sfârşitul lunii noiembrie de revista franceză Le Grand Continent și de institutul francez de sondaje Cluster 17, pe un eşantion de 9.553 de persoane, utilizând metoda cotelor. Cele nouă ţări sunt Franţa, Germania, Italia, Spania, Polonia, Portugalia, Croaţia, Belgia şi Ţările de Jos, cu eşantioane de peste 1.000 de persoane în fiecare dintre ele.

Peste jumătate (51%) dintre respondenţi consideră că există un risc „ridicat” sau „foarte ridicat” ca Rusia să intre în război cu ţara lor în următorii ani, potrivit sondajului.

La întrebarea „În opinia dumneavoastră, Rusia ar putea intra în război cu ţara dumneavoastră în următorii ani?”, răspunsurile au variat în funcție de contextul național.

În Polonia, aflată în vecinătatea Rusiei și Belarusului, 77% dintre respondenţi văd riscul ca fiind ridicat sau foarte ridicat.

În Franţa, procentul este de 54%, iar în Germania de 51%.

65% dintre italieni consideră că riscul unui război cu Rusia este scăzut sau inexistent.

Rezultatele sondajului indică și că 81% dintre europeni nu cred sau cred foarte puțin într-un conflict cu China în următorii ani.

„Rusia reprezintă, aşadar, de departe, ameninţarea de război statal cea mai structurantă în opinia europeană”, scrie Le Grand Continent, o publicaţie geopolitică afiliată Şcolii Normale Superioare din Franţa.

Terorismul rămâne principalul pericol imediat:

„Dacă Rusia reprezintă ameninţarea statală majoră, terorismul este ameninţarea imediată în opinia europenilor. La nivelul celor nouă ţări incluse în sondaj, 63% dintre respondenţi consideră că riscul unui război deschis cu organizaţiile teroriste este „ridicat” (sau foarte ridicat, n.r.), potrivit Le Grand Continent.

Două treimi dintre europenii chestionați (69%) sunt sceptici cu privire la capacitatea propriilor state de a se apăra în faţa unei agresiuni rusești.

În Franţa, singura țară care deține arme nucleare din eșantionul luat în calcul, respondenții sunt cei mai puțin pesimiști: 44% cred că țara lor este „absolut” sau „mai degrabă” capabilă să se apere.

La polul opus se află belgienii, italienii și portughezii, unde 87%, 85% și respectiv 85% consideră că statul lor nu ar putea face față unui atac.

48% îl consideră pe Trump „un duşman al Europei”

Sondajul abordează și teme geopolitice mai largi. 55% dintre participanți cred că Europa ar trebui să adopte o poziție echilibrată între Statele Unite și China.

În același timp, 48% îl consideră pe Donald Trump „un duşman al Europei”, cu diferențe semnificative între țări.

Un sondaj realizat în luna martie pe aceeași temă, de aceeași publicație, arată că 51% dintre respondenți îl consideră pe Donald Trump „un dușman al Europei”. În România, președintele SUA era văzut ca „dușman al Europei” de doar 37% dintre români, în timp ce 23% îl văd pe acesta ca pe un prieten. La polul opus, 66% dintre danezi îl vedeau pe președintele american drept un adversar al Europei.