Ce țară va adera prima la UE în următorii ani. Termenele prognozate de comisarul european pentru extindere

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat miercuri, la Chișinău, că Muntenegrul ar putea deveni al 28-lea stat membru al Uniunii Europene în 2028, în timp ce aderarea Albaniei ar putea avea loc ceva mai târziu, dar tot în mandatul actualei Comisii Europene, scrie Agerpres citând Moldpres.

Potrivit oficialului european, Muntenegrul este țara cea mai avansată pe calea integrării, având toate dosarele de negociere deja deschise.

„Din punct de vedere tehnic, putem finaliza negocierile până la sfârșitul anului viitor. Ținând cont de perioada medie de ratificare a tratatelor de aderare, de 1-2 ani, Muntenegru ar putea deveni membru UE în 2028”, a explicat Kos.

În ceea ce privește Albania, mai sunt de deschis două dosare de negociere. Dacă procesul decurge conform planului, discuțiile tehnice ar putea fi încheiate până la finele lui 2027.

„Astfel, și Albania ar putea adera la UE în timpul mandatului actualei Comisii Europene”, a adăugat comisarul european.

Marta Kos efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 3-5 septembrie.

Ea va avea miercuri o întrevedere cu ambasadoarea desemnată a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko.

Totodată, Kos va purta discuții cu înalți oficiali din Republica Moldova despre reforme și parcursul european, se va întâlni cu investitori și antreprenori și va vizita locuri de patrimoniu cultural și religios.

Aceasta este a treia vizită a Martei Kos în Republica Moldova. Ultima dată, oficialul european s-a aflat în Republica Moldova în perioada 8-12 mai, când a vizitat mai multe localități din nordul și sudul țării.