Ce trebuie să faci când o companie aeriană invocă „un motiv tehnic excepțional”, ca să nu plătească despăgubirile pentru întârziere prevăzute de legislația UE

Deși legislația europeană prevede clar că pasagerii companiilor aeriene au dreptul la despăgubiri de sute de euro în cazul în care zborurile lor au întârzieri mai mari de 3 ore sau sunt anulate, nu toți păgubiții reușesc să primească banii, deși fac demersurile necesare. Un client al Animawings spune că această companie aeriană a invocat un „motiv tehnic excepțional”, fără alte explicații, pentru a nu-i plăti despăgubirile după o întârziere de 13 ore. „Majoritatea problemelor tehnice obișnuite nu intră în această categorie”, spun specialiștii consultați de HotNews.

Animawing nu a răspuns solicitării noastre pentru un punct de vedere, dar după ce a primit întrebările i-a oferit clientului un voucher. Legislația UE prevede că această formă alternativă de compensație nu se poate face decât cu acordul pasagerului. Acesta a refuzat voucherul.

În octombrie 2025, Ionel Olteanu a cumpărat, printr-un touroperator, un sejur de cinci zile în Alanya, Turcia, pentru patru persoane. Pachetul era organizat și garantat de Christian Tour, iar transportul București – Antalya urma să fie făcut de compania Animawings. Aceasta este o companie aeriană românească fondată în 2020, parte a grupului MementoGroup, construit în jurul Christian Tour.

„Ne dorim ca în următorii ani să ajungem una dintre cele mai bune companii aeriene din România, motiv pentru care feedback-ul pe care îl primim de la pasageri joacă un rol foarte important în planul nostru de dezvoltare și de îmbunătățire a serviciilor oferite”, se prezintă Animawings pe site-ul propriu.

„Era prima dată când zburam cu ei. Noi zburăm de ani de zile în Turcia, dar, de obicei, cu Tarom sau HiSky. Eram curioși cum o să fie, mai ales că ei se tot lăudau în presă că au cele mai noi avioane”, spune Ionel Olteanu.

Cu câteva zile înainte de zbor, Olteanu a primit o notificare prin care era anunțat că zborul se va muta, de la 7 dimineața, la ora 12. Ajuns în aeroport în ziua plecării, a aflat, după ce a făcut check-in-ul, că zborul se amână din nou, povestește pasagerul.

„Cei care erau din provincie au fost duși la un hotel de lângă aeroport”, spune Olteanu. Ulterior, au început să sosească notificări pentru alte amânări. Inițial pentru ora 18, apoi ora 21, iar ulterior pentru miezul nopții. În final, după ce bagajele au fost coborâte din aeronava Animawings și lăsate la terminalul de sosiri, de unde au fost recuperate, pasagerii au trecut iar prin procesul de check-in și îmbarcați într-o aeronavă Tarom. Au decolat la ora 1 noaptea.

Ce spune legislația europeană despre despăgubirile de zbor

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 stabilește că persoanele care au o întârziere a zborului mai mare de trei ore pentru curse mai mici de 1500 de kilometri beneficiază de o despăgubire de 250 de euro.

Întors în țară, Ionel Olteanu a vrut să revendice cei 250 de euro de persoană, în cazul lui fiind vorba de 1000 de euro. Conform contractului de cumpărare de la touroperatorul Direct Booking, responsabilitatea transportului cade pe compania aeriană. În acest caz, Animawings.

A contactat compania, iar după mai multe solicitări, reprezentanții Animawings au răspuns, după trei luni, că zborul București – Antalya a avut o întârziere cauzată de un „motiv tehnic excepțional”.

Totodată, pentru că zborul a fost operat de către o altă companie, Animawings l-a îndemnat pe Ionel Olteanu să se adreseze agenției prin care a cumpărat biletele.

Compania a refuzat să spună care a fost motivul tehnic excepțional care a dus la amânarea zborului, invocând faptul că nu poate furniza informații sau documente cu caracter confidențial pasagerilor, precum documentele tehnice sau operaționale, care să demonstreze circumstanța extraordinară a zborului.

Voucherul poate fi acordat doar cu acordul scris al pasagerului afectat

Ulterior, la câteva zile după ce HotNews a solicitat prin email un punct de vedere din partea Animawings, reprezentanții companiei l-au contactat pe Ionel Olteanu și i-au oferit vouchere în contul despăgubirilor de 250 de euro/pasager. Conform legislației UE, această formă alternativă de compensație poate fi acordată numai cu acordul scris al pasagerului afectat. Ionel Olteanu a declarat pentru HotNews că refuză oferta Animawings.

Printre variantele pe care o persoană le are pentru a-și recupera banii este să contacteze o companie specializată în recuperarea compensațiilor de zbor. HotNews a contactat compania Claim Bee, specializată în recuperarea compensațiilor de zbor, pentru a vedea dacă argumentele Animawings au bază legală.

„Regulamentul (CE) nr. 261/2004 stabilește că obligația de a acorda compensația revine «transportatorului aerian efectiv», adică operatorului care are responsabilitatea operațională pentru zbor. Simplul fapt că zborul a fost operat cu o aeronavă aparținând altei companii sau că s-a apelat la un alt operator nu exclude, în sine, obligația de compensare. Calitatea de transportator aerian efectiv este determinată de responsabilitatea operațională și de relația contractuală cu pasagerul, nu de proprietatea aeronavei sau a echipajului”, au răspuns specialiștii consultați de HotNews.

„Am întâlnit numeroase cazuri similare și cu alți operatori aerieni”

Reprezentanții Claim Bee spun că, din experiența lor, Animawings invocă „destul de frecvent” argumente precum existența unei „circumstanțe tehnice extraordinare” sau faptul că zborul a fost operat de o altă companie.

„Am întâlnit numeroase cazuri similare, nu doar cu această companie, ci și cu alți operatori aerieni. În practică, astfel de răspunsuri sunt adesea utilizate pentru a descuraja pasagerii să își continue demersurile sau pentru a prelungi procedura, mutând responsabilitatea între diferite părți implicate – compania aeriană, operatorul care a operat aeronava sau agenția de turism. De cele mai multe ori, motivul invocat este unul tehnic, iar compania încearcă să îl prezinte drept «circumstanță extraordinară», deși jurisprudența europeană arată că majoritatea problemelor tehnice obișnuite nu intră în această categorie”, spun specialiștii Claim Bee.

De asemenea, spun reprezentanții companiei de recuperări, companiile aeriene invocă frecvent caracterul confidențial al documentelor tehnice sau operaționale atunci când refuză să ofere detalii pasagerilor. Cu toate acestea, companiile dețin jurnale tehnice și documente interne privind operarea zborului.

„Existența unor astfel de documente interne nu stabilește automat că a existat o «circumstanță extraordinară». În cazul unui litigiu, instanța este cea care poate analiza documentele relevante și poate aprecia dacă problema tehnică invocată este suficient de gravă pentru a constitui o circumstanță extraordinară în sensul Regulamentului (CE) nr. 261/2004.”

„Pentru zborul menționat există deja mai multe dosare în instanță”

Air Claim, a doua companie specializată pe recuperările compensațiilor de zbor consultată de HotNews, spune că situațiile precum cea a lui Ionel Olteanu sunt întâlnite.

„Am avut mai multe spețe privind întârzieri sau anulări operate de Animawings pentru care pasagerii au apelat la serviciile noastre pentru recuperarea despăgubirilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 261/2004. Pentru zborul menționat există deja mai multe dosare în instanță”.

Specialiștii spun că, din experiența lor, compania Animawings nu optează pentru achitarea amiabilă a despăgubirilor, iar de multe ori se ajunge în instanță.

„După pronunțarea hotărârii judecătorești, companiile aeriene sunt obligate să respecte decizia instanței, iar în situația în care plata nu este efectuată voluntar se poate apela la executare silită prin intermediul unui executor judecătoresc”, au mai spus reprezentanții Air Claim.

HotNews a încercat să obțină un punct de vedere din partea Animawings pe acest subiect, dar până în momentul publicării acestui articol, compania nu a răspuns solicitării.