Ce trucuri folosesc românii ca să reducă consumul de energie? Am întrebat oamenii pe stradă

Deși majoritatea dintre noi încearcă să reducă facturile la energie, puțini știu exact ce funcționează și ce nu. Unii sting luminile permanent, alții închid caloriferele în camerele nefolosite sau opresc tot ce pot din priză. În realitate, eficiența energetică începe cu obiceiurile zilnice mici, iar diferențele între ce credem și ce e cu adevărat util pot fi surprinzătoare.

În fiecare lună, facturile ne dau un semnal de alarmă despre cât de mult consumăm, dar nu întotdeauna știm ce anume duce costurile în sus. De aceea am stat de vorbă cu mai mulți bucureșteni ca să aflăm ce trucuri folosesc ei acasă și cât de mult contează aceste gesturi în economisirea reală. Unii au vorbit despre becuri LED, alții despre centrale setate mai jos, iar câțiva ne-au spus că nu lasă niciun aparat în stand by.

Am ieșit pe stradă să aflăm ce strategii practice au oamenii ca să reducă energia irosită zi de zi. Răspunsurile au fost diverse, de la obișnuințe moștenite din familie până la soluții moderne, recomandate de prieteni sau descoperite online. Dincolo de diversitatea lor, toate arată același lucru: românii vor să facă economie, dar nu întotdeauna știu dacă gesturile lor sunt cele mai potrivite.

Aici intervine SHIFT Hub, platforma ING dezvoltată împreună cu InfoClima și ECONOS. Este un spațiu de conținut practic care explică clar ce funcționează și de ce, cum poți reduce consumul fără investiții mari și ce pași mici au cel mai mare impact. Platforma traduce tot ce ține de sustenabilitate în informații accesibile, ușor de aplicat în orice locuință.

SHIFT Hub este platforma ING care îți traduce eficiența energetică în pași simpli pentru acasă. Găsești articole, ghiduri, clipuri video și studii de caz realizate alături de InfoClima și ECONOS, ca să înțelegi etichetele energetice, să îți ordonezi prioritățile și să iei decizii informate, fără promisiuni nerealiste, doar soluții aplicabile imediat.

Articol susținut de ING Bank