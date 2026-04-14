„Ce turist va mai dori să ne viziteze în aceste condiții?”: Țara dărâmată de noile sancțiuni SUA

Soarele apune în Pálpite, un mic oraș aflat la marginea vastei mlaștini Zapata, când, dintr-odată, drumul se umple de agitație. Dar nu din cauza crabilor roșii care atrăgeau odinioară sute de mii de turiști anual către una dintre principalele destinații de ecoturism ale Cubei, scrie Reuters.

Mulțimea este acum formată din localnici care ies în grabă din case în căutarea unui semnal pentru telefonul mobil, în momentul în care luminile pâlpâie și revin, în contextul unei blocade energetice impuse de SUA. Blocada a condamnat o mare parte a insulei să trăiască fără electricitate.

„Ce turist va mai dori să ne viziteze în aceste condiții?”, s-a plâns pentru Reuters Manuela Arencibia Báez, proprietara unei case de închiriat. Acum în mare parte goală , locuința este situată în stațiunea de pe litoral Playa Larga, aflată la 3 kilometri distanță și principala destinație de cazare din regiune.

Femeia spune că a pierdut șirul rezervărilor pe care a fost nevoită să le anuleze, inclusiv ale unor turiști aflați deja în țară, care nu au putut să găsească un taximetrist cu suficient combustibil pentru a face călătoria de două ore spre sud-est din Havana.

Prăbușire a numărului de turiști sosiți în Cuba

Datele oficiale confirmă îngrijorările Arencibiei. Numărul turiștilor internaționali a scăzut cu 56% în februarie, față de aceeași perioadă a anului trecut. Ambele hoteluri din Playa Larga sunt închise. Majoritatea atracțiilor turistice sunt, de asemenea, închise.

Cuba se confruntă de decenii cu penurii, afectată de o economie de stat și de embargoul comercial impus de Statele Unite ale Americii încă din perioada Războiul Rece. Acesta complică totul, de la tranzacțiile financiare, până la importul de combustibil.

Însă, de această dată, situația este diferită, au declarat pentru Reuters cel puțin 12 localnici și lucrători din turism din regiunea Zapata.

„Suntem într-o situație mult mai gravă chiar și decât în timpul pandemiei de coronavirus”, afirmă Arencibia, enumerând o listă de rezervări pierdute ale unor turiști din țări precum Elveția, Canada, Franța sau Germania.

Pană de curent în Cuba, pe 1 aprilie 2026, FOTO: Juancho Torres / AFP / Profimedia

Sancțiunile SUA provoacă o serie largă de probleme în Cuba

Penele de curent durează acum până la 22 de ore pe zi, iar locuitorii au doar câteva ore de lumină în care se grăbesc să-și sune rudele din Miami sau Havana ori să pregătească mâncarea înainte ca aceasta să se strice în frigidere.

Apa devine tot mai rară în multe comunități. Serviciile medicale – oricum dificil de accesat în zonele îndepărtate ale țării – au devenit aproape imposibile, afectate de penele de curent și de lipsa comunicațiilor. Combustibilul pentru turiștii independenți, care altădată veneau în zonă cu mașini închiriate, este în mare parte indisponibil.

Blocada de combustibil impusă de Donald Trump a coincis cu perioada care reprezintă în mod tradițional vârful sezonului turistic în Cuba. Măsura a asigurat practic un an dezastruos – lovitura finală pentru o industrie deja afectată de penurii, dar care în 2024 genera încă până la 10% din veniturile în valută ale țării insulare.

Multe hoteluri și servicii, de la Havana spre est până la destinațiile de plajă de top precum Varadero, Cayo Santa María și Cayo Coco, au fost nevoite să se închidă, după ce lipsa combustibilului a determinat numeroase companii aeriene să reducă zborurile.

„În această perioadă nu avem niciodată un loc liber”, afirmă Fidel Silvestre Fuentes, un proprietar de casă de închiriat care a oferit de-a lungul timpului cazare pentru pasionații de observarea păsărilor veniți din întreaga lume pentru a vedea colibri-albină, cea mai mică pasăre din lume, printre alte specii endemice.

„Acum, e gol”, subliniază bărbatul în vârstă de 67 de ani.

Un oraș fantomă în Cuba

Regiunea mlaștinii Zapata, inclusă într-un parc național aproape neatins de activități umane, are totuși mai multe locuințe private de închiriat pentru turiști decât chiar și cea mai populară destinație de soare și plajă din Cuba, Varadero. Acum însă pare un oraș fantomă.

Gropile din asfalt s-au adâncit pe singurul drum de acces din regiune. Traseul de coastă dintre nisipurile albe din Playa Larga, la baza golfului, și Playa Girón, mai departe, pare abandonat, populat în principal de crabi rătăciți, localnici călare și bărbați și femei pe biciclete.

Chiar și principalele atracții ale regiunii sunt închise. Cueva de los Peces, o peșteră transparentă, aparent fără fund, plină de pești tropicali colorați, este închisă de două luni.

Impactul este deosebit de grav în regiuni precum Zapata, care oferă locuitorilor puține alternative de muncă în afara turismului.

„Dacă nu ai o casă de închiriat, lucrezi într-un restaurant; iar dacă nu lucrezi în domeniu, probabil ești rudă cu cineva care o face”, explică Alberto Brito, vânzător de pălării și suveniruri, care acum trăiește din câțiva pesos pe zi.

„Am ajuns la fundul sacului”, spune acesta.

Păsări în Parcul Național Zapata din Cuba, FOTO: JaĽrgen Schwenkenbecher / Imago Stock and People / Profimedia

„Turiștii nu vin în Cuba pentru cazare confortabilă”

Fidel Fuentes Rayó, care închiriază o locuință în Playa Larga, se numără printre puținii norocoși care au avut bani să cumpere panouri solare și o baterie cu litiu pentru stocare, oferindu-i un avantaj față de concurență.

Însă el spune că nici asta nu îl ajută acum.

„Turiștii nu vin în Cuba pentru cazare confortabilă, ci pentru a vizita parcul național și a se bucura de observarea păsărilor, scufundări, plimbări cu barca, pescuit sportiv… experiențe care pur și simplu nu mai sunt disponibile acum”, afirmă acesta, invocând lipsa combustibilului și problemele de transport.

Cu toate acestea, câțiva turiști izolați continuă să-și încerce norocul călătorind în regiune.

Blair Andrews, o turistă americană, s-a întors de mai multe ori în Cuba, suficient cât să fie cunoscută pe nume de ghizii unei baze de scufundări din Golful Porcilor.

Femeia în vârstă de 51 de ani a declarat pentru Reuters că electricitatea și semnalul de telefon nu o îngrijorează.

„Revin pentru că oamenii din Cuba sunt gazde bune și au o cultură frumoasă”, afirmă aceasta. „Sunt foarte tristă din cauza a ceea ce li se întâmplă”, mai spune turista din SUA.