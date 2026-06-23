Ce urmează după respingerea guvernului Veștea. Liderii partidelor au spus ce-și doresc, însă e așteptată mutarea lui Nicușor Dan / Scenariile de lucru

Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe o nouă rundă de negocieri cu partidele parlamentare ca urmare a respingerii de către Parlament a premierului desemnat Adrian Veștea.

Votul de luni seară, când Veștea a primit 189 de voturi sub pragul necesar de 233, pune capăt primei tentative de nominalizare a noului Guvern. Întrucât Eugen Tomac și-a depus mandatul înainte de a ajunge în Parlament, potrivit legii nu este considerată o desemnare distinctă.

Potrivit Constituției, acum președintele trebuie să cheme din nou partidele la consultări înainte de a face o nouă nominalizare.

Soluțiile PNL

Două dintre scenariile aflate acum pe masa negocierilor au fost înainte de premierul demis Ilie Bolojan. Președintele PNL a propus două variante pentru rezolvarea conflictului.

Prima dintre variante este formarea unui guvern minoritar PNL – USR – UDMR. Ilie Bolojan s-a arătat dispus să nu fie el propunerea de premier. „A fost o discuție pe această temă și eu nu mă cramponez, sub nicio formă, de poziția de premier”, a declarat el, duminică, într-o emisiune la Digi.

Potrivit aritmeticii parlamentare, PNL are 76 parlamentari, USR – 59 de parlamentari și UDMR – 31 de parlamentari. În total, cele trei partide se bazează pe 166 de voturi, mult sub pragul de 233 pentru învestirea guvernului.

Sorin Grindeanu a declarat luni seară că nu PSD nu va susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. În replică, secretarul general PNL, Robert Sighiartău, i-a cerut demisia.

De notat că nici cele 76 de voturi ale PNL nu sunt singure întrucât partidul a decis că va exclude pe cei care sfidează decizia partidului și votează guvernul Veștea. Potrivit G4Media, 15 parlamentari PNL au votat luni seară.

Varianta guvernului PSD

Formarea unui guvern în jurul PSD este o altă variantă pe masa negocierilor. PNL și USR au respins prin mai multe decizii interne să formeze o nouă coaliție cu PSD, dar, duminică seară, Ilie Bolojan nu a exclus susținerea unui asemenea guvern.

„În condițiile în care s-ar ajunge la o astfel de situație, la propunerea președintelui României și cu acordul celorlalte partide, se poate discuta asta, dar nu doresc să mă apuc să discut de persoane în momentul de față”, a răspuns liderul PNL la Digi24.

La rândul său, Kelemen Hunor a precizat că formațiunea sa este deschisă ideii de a susține „un guvern monocolor”, fie el și PSD.

„Absolut, oricând. Dacă e un guvern monocolor cu o majoritate transparentă, de ce nu?”, a mai declarat Kelemen Hunor.

PSD are 127 de parlamentari, prin urmare mai are nevoie să strângă alte 106 voturi pentru a putea forma singur un guvern.

AUR vrea alegeri anticipate

Deși a dat pentru scurt timp speranțe lui Adrian Veștea că ar putea vota cabinetul propus de el, parlamentarii AUR au ieșit din sală și nu au participat la votul de învestire.

În declarațiile publice, George Simion a anunțat în mai multe rânduri că AUR își va asuma guvernarea dacă Nicușor Dan îi dă mandat. AUR are 90 de parlamentari.

Nicușor Dan a trasat ca „linie roșie” implicarea AUR într-un guvern al României.

De asemenea, AUR a cerut și alegeri anticipate și suspendarea președintelui.

Președintele poate dizolva Parlamentul și convoca alegeri anticipate în cazul în care două desemnări de premier sunt respinse. Cu toate acestea, Constituția spune că acesta poate recurge la acest gest, dar nu este obligat. Nicușor Dan nu a vorbit niciodată despre acest scenariu.

Aritmetica din Parlament

Un guvern este învestit cu votul a minimum 233 de parlamentari. Locurile din Parlament, la acest moment, sunt împărțite astfel: