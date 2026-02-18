Ce urmează în privința celor 231 de milioane de euro din PNRR după decizia CCR pe pensiile magistraților

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, spune că urmează să transmită o cerere oficială către Comisia Europeană, pentru a cere reanalizarea cererii de plată în valoare de 231 de milioane de euro, bani din PNRR condiționați de îndeplinirea jalonului privind modificarea pensiilor magistraților.

Termenul limită impus de Comisia Europeană pentru îndeplinirea acestui jalon de către România era de 28 noiembrie 2025, însă nu a fost respectat din cauza amânării, timp de trei luni, a unei decizieii CCR privind pensiile magistraților.

„S-a făcut dreptate: CCR a declarat constituțională tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Guvernul condus de Ilie Bolojan a reușit, pentru prima dată în istorie, tăierea pensiilor speciale”, a reacționat Dragoș Pîslaru după ce legea privind modificarea pensiilor magistraților a trecut de Curtea Constituțională.

El spune, într-un mesaj postat pe Facebook, că în orele următoare va avea discuții cu oficialii europeni, pentru a-i anunța despre decizia CCR.

Ministrul a explicat că, după ce președintele Nicușor Dan va promulga legea, „România va putea demonstra că a îndeplinit reforma asumată prin PNRR”.

Următorul pas înainte de intrarea în vigoare a legii este promulgarea de căre președinte.

Acest lucru nu va avea loc imediat. Nicușor Dan nu poate promulga legea imediat dupa decizia CCR pentru că e nevoie ca la Palatul Cotroceni să ajungă mai multe documente de la Curte, printre care și motivarea deciziei, au explicat pentru HotNews surse din Administrația Prezidențială

„Urmează apoi transmiterea oficială către Comisia Europeană a acestei dovezi, pentru care vom cere reanalizarea cererii de plată nr. 3”, mai spune Pîslaru.

„Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de Euro, bani europeni nerambursabili”, încheie el.

CCR a decis că reforma pensiilor magistraților este constituțională

Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională.

Legea a trecut de CCR cu votul a șase din cei nouă judecători, potrivit surselor HotNews.

Ce prevede legea

Legea pentru care Ilie Bolojan și-a asumat a doua oară răspunderea în Parlament, în 2 decembrie, prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în prima formă propusă de Guvernul Bolojan.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Legea trebuie să fie promulgată de președintele Nicușor Dan înainte de a intra în vigoare. Ea a fost jalon în PNNR. De adoptarea legii depinde deblocarea a 231 de milioane de euro pe care România trebuie să le primească de la Comisia Europeană.



