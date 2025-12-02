VIDEO Reforma pensiilor magistraților: Premierul Bolojan își angajează din nou răspunderea în Parlament pe proiectul de lege

Premierul Ilie Bolojan vine marți în Parlament pentru a-și angaja a doua oară răspunderea pentru reforma care crește vârsta de pensionare a magistraților și le micșorează pensia, după ce prima tentativă a fost respinsă de Curtea Constituțională.

12:08

Amendamentele au fost respinse, astfel încât pe forma finală a proiectului premierul își va angaja răspunderea în Parlament, astăzi după-amiază, a anunțat Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

„Au fost analizate cele 42 de amendamente, cele mai multe – 19, au venit de la POT, 12 au venit de la Dumitru Coarnă. Toate amendamentele au fost respinse de guvern”, a anunțat Ioana Dogioiu.

***

Înainte de a ajunge în Parlament, prim-ministrul a convocat o ședință de Guvern în care vor fi analizate amendamentele pe care le-au depus senatorii și deputații pentru proiectul care aduce modificări la pensiile procurorilor și judecătorilor.

Amendamente din opoziție prin care cer ca și pensiile de la CCR să fie modificate

Singurii care au propus schimbări la proiectul premierului au fost reprezentanții opoziției. Dumitru Coarnă și Raisa Enachi, deputați aleși pe listele S.O.S România, acum neafiliați, Petrișor Peiu de la AUR, Răzvan Chiriță, liderul deputaților POT au depus amendamente prin care cer ca și pensiile judecătorilor CCR să fie modificate.

În prezent, proiectul Guvernului prevede că singurele pensii care nu vor fi afectate de reformă sunt cele ale judecătorilor Curții Constituționale.

În ședință, Executivul va analiza amendamentele, însă până acum, amendamentele depuse de parlamentari au fost respinse.

Apoi, premierul va ajunge la Parlament, unde va avea loc ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului, iar Ilie Bolojan va prezenta proiectul de lege. Ședința ar putea avea loc în jurul orei 16:00, după ședința solemnă dedicată Zilei Naționale a României.

Proiectul Guvernului poate fi atacat la CCR

De la momentul în care Bolojan își angajează răspunderea, proiectul poate fi atacat în termen de trei zile la CCR de grupurile parlamentare, de Înalta Curte de Casație și Justiție, de președintele Nicușor Dan sau de către Avocatul Poporului.

Prima încercare a premierului Bolojan privind pensiile magistraților a picat la CCR, în urma unei sesizări depus de Înalta Curte, pentru că Executivul nu a așteptat 30 de zile pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Atunci, judecătorii Curții Constituționale nu au analizat textul propriu-zis al legii, ci doar procedura prin care a fost adoptată.

Acum, Guvernul a primit aviz negativ de la CSM.

Ce prevede proiectul Guvernului privind pensiile magistraților

Proiectul de lege prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională.

Perioada de tranziție însă a crescut de la 10 la 15 ani. Concret, asta înseamnă că peste 15 ani, magistrații vor ieși la pensie la 65 de ani.

În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până când, în 2042, procurorii și judecătorii vor ieși la pensie la 65 de ani.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.





